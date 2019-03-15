Скандал, війна і державна зрада: чому говорять про призначення у зовнішній розвідці

Звільнення Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України спровокувало скандал у розвідувальному відомстві. Як він виник та що у ньому скандального?

Розвідує. Ця служба здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Її співробітники добувають актуальну та цікаву інформацію, використовуючи агентуру та всі можливості технічного прогресу. Потім всю отриману інформацію вони аналізують та на її основі готують аналітичні матеріали, прогнози і сценарії розвитку ситуації у сфері національної та міжнародної безпеки.

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Власне, цілком прогнозований. 13 березня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Єгор Божок очолював зовнішню розвідку лише 18 місяців (фото з відкритих джерел)

Відтепер Божок працюватиме в уряді й обійматиме високу посаду в МЗС – заступника міністра.

Вітаю нового «старого» дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний Welcome back on board pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 14, 2019

Це ще не скандальна частина історії. У МЗС Божок буде перебувати абсолютно на своєму місці – він грамотний дипломат, який чудово орієнтується у тому напрямку, за який йому доручено відповідати.

Тим часом, очолювати Службу зовнішньої розвідки автоматично очолюватиме перший заступник глави відомства Сергій Семочко. І ось це вже – абсолютно скандальна історія.

Тому що перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки Семочко, у часи перебування на чолі економічної контррозвідки СБУ, втручався у закупівлі ліків для діалізу. А втручання ці спричинили зупинку закупівель і нестачу препаратів, через що померло дві сотні людей. Це з’ясували журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Також журналістам вдалося вирахувати родину Семочка і виявити. Протягом 2016-2018 роки вони купили три маєтки в Козині за 8 мільйонів доларів. Якщо вірити офіційним доходам, то вони цього зробити не могли.

Члени родини Семочка мають російські паспорти і часто бувають на території анексованого Росією Криму. Тут у них, нібито є бізнес. В умовах війни з Росією – це може бути, м’яко кажучи, потенційно шкідливим для людини, яка керує зовнішньою розвідкою.

Пізніше СБУ повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею "державна зрада", але деталі розслідування засекречені. Відомо, що контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка. Він ж наполягав, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.

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16 грудня 2018 року на прес-конференції президент Петро Порошенко заявив, що ухвалюватиме рішення щодо звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки за результатами завершення перевірки контррозвідкою СБУ. Але, очевидно, Семочка на посаді вирішили лишити.

24 січня 2019 року Божко, тоді ще голова СЗРУ, в інтерв’ю заявив, що позбавив Семочка доступу до держтаємниці, хоча допуск у нього залишається. Рішення позбавити доступу Семочко до держтаємниці, за словами Божка, він прийняв на підставі інформації від ЗМІ. І сам Семочко це рішення підтримав.

Ні. Виявляється, у глави зовнішньої розвідки є два перших заступника. Один – Семочко. Другий – Андрій Алексєєнко. Він не настільки скандальний, як його колега, якого підозрюють у державній зраді.

Відомо, що Алексєєнко працював на різних посадах у системі Міністерства закордонних справ України. Входить до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Інформація про Алексєєнка на сайті СЗРУ

У ЗМІ публікували плітки, що він є людиною Віктора Шокіна (колишній генпрокурор України, – "24"). Але форма подачі цих пліток не викликає великої довіри. Підтвердження чи спростування цієї інформації знайти не вдалось.

Алексєєнко і Семочко вдвох керуватимуть Службою зовнішньої розвідки України.

Точно сказати неможливо. За законом – до офіційного призначення нового голови Служби зовнішньої розвідки. Коли саме це станеться – наразі невідомо.

Відео повного випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про Сергія Семочка: