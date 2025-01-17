Український розвідник збив ворожий FPV-дрон, що вже готувався атакувати: "Азов" показав відео

Військові взводу розвідки 2-го батальйону 12-ої бригади "Азов" під час виконання бойового завдання потрапили під приціл російського FPV-дрона. Бійцю вдалося з другого пострілу збити ворожий БпЛА.

Відповідне відео опублікувала 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, повідомляє 24 Канал. Жоден із військових не постраждав.

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Росіяни збільшують використання FPV

На Торецькому напрямку противник активно нарощує кількісне і якісне застосування ударних безпілотників. "Тому азовці постійно пильнують обстановку як на землі, так і у повітрі", – йдеться в повідомленні.

Розвідник із позивним "Фіш" оперативно помітив загрозу ворожого БпЛА. Він встиг знищити FPV-дрон під час заходу на удар.

Знищення російського ударного безпілотника: дивитися відео

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 16 січня, на Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів. Вони намагалися просунутися в районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

За словами офіцера 12-ї бригади "Азов" Святослава з позивним "Хоробрий", Торецьк є одним із найважливіших напрямків для ворога в Донецькій області. Втрата цього міста може стати серйозною загрозою для Костянтинівки та Слов’янська, оскільки Торецьк є стратегічним транспортним вузлом.