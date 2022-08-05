Під час спецоперації на Півдні України загинув Герой України та розвідник Руслан Попов
Джерело:ГУР МО
З початку російсько-української війни у 2014 році розвідник Попов став на захист країни. У 2022 році він рятував поранених у Маріуполі.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Руслан Попов був офіцером ГУР.
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"У розмові зі своїми побратимами він говорив: "Ми зібралися за одним принципом: "Батьківщина. Захищати. Треба". Таким він і був — вірним побратимом, відважним до останнього подиху", – написали у розвідці.
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Що відомо про Попова
Офіцер закінчив військове училище у Києві та став розвідником спецпризначення. Попов мав пенсію за вислугу років, однак не міг стояти осторонь у 2014 році, коли росія вдерлась на Донеччину та Луганщину.
У лютому 24 лютого Попов був у Маріуполі. Він вийшов з оточення у березні, але повертався до міста з евакуаційними рейсами, щоб вивозити поранених з "Азовсталі".
Захисник мав безліч військових нагород. Зокрема, мовиться про такі відзнаки:
- "За мужність при виконанні спецзавдань";
- "За воїнську доблесть";
- "За відданість воєнній розвідці";
- "Захиснику Вітчизни";
- "За участь в антитерористичній операції";
- медаль ООН.
Вже посмертно Попов отримав ще 2 нагороди: звання Героя України та орден "Золота зірка".
Воєнна розвідка України висловлює свої співчуття родині Героя України, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта,
– написали у розвідці.
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