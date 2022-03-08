Розвідники опублікували список російських військових злочинців з ВМФ: у списку зрадники з Криму

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список злочинців військово-морського флоту РФ, які беруть участь у війні проти України та вбивають мирних жителів.

За даними розвідки, до атаки ракетами "Калібр" долучалися не тільки громадяни Росії, а й зрадники, які у 2014 році під час окупації Криму перейшли на бік ворога.

До теми Російська армія вперше в історії людства відмовляється забирати тіла своїх загиблих, – МВС

Повний список злочинців військово-морського флоту Росії – дивіться за посиланням. "Кожен українець повинен знати їхні імена!" – додає розвідка.

Хто випускав ракети "Калібр" по мирних українцях

з фрегату "Адмірал Ессен" – капітан 2 рангу Смірнов Олександр;

з малого ракетного корабля "Грайворон" – капітан 3 рангу Козаков Гліб;

з підводного човна "Новоросійськ" – капітан 3 рангу Шведа Ігор;

з підводного човна "Великий Новгород" – капітан 2 рангу Михайлов Сергій;

з підводного човна "Ростов-на-Дону" – капітан 3 рангу Олександр Олександров;

з фрегату "Адмірал Горшков" – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор;

з фрегату "Адмірал флоту Касатонов" – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій.

До нанесення ударів по території України залучалися також:

патрульний корабель "Дмитро Рогачов" – капітан 3 рангу Тугарін Єгор;

патрульный корабель "Василь Биков" – капітан 3 ранга Коз’яков Віталій.

Розвідка оприлюдинла імена, фото та контакти всіх причетних до злочинів проти України.

Додамо, що ЗСУ підбили російський військовий корабель у Чорному морі. Підозрюють, що пошкодили саме корабель "Василь Биков", який підняли в окупованій Керчі.