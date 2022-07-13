Як ГУР розгромило таємну в'язницю окупантів і звільнило полонених: ексклюзивне відео

Нашим розвідникам вдалося втілити просто неймовірну операцію. Завдяки їм з полону окупантів вдалося звільнити 5 людей.

Наші герої вже давно показали всьому світові, що для них немає нічого неможливого. Вони готові здійснювати операції, які потім вивчають військові по всій планеті.

Читайте до теми На Херсонщині з полону вдалося звільнити 5 українців

Як проходила спецоперація на Херсонщині

Підрозділу українських розвідників вдалося здійснити неймовірну спецоперацію на Херсонщині. В її результаті вдалося звільнити з російського полону 5 наших громадян, серед яких троє цивільних, воїн ЗСУ та колишній працівник поліції. Також відомо, що один з полонених мав серйозне бойове поранення.

Героїчні розвідники показали ексклюзивні кадри проведення спецоперації. Вони так захоплюють, що від екрана себе доведеться відривати.

Відео спецоперації зі звільнення полонених:

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти здійснили запуск 4 ракет по території Одеської області. Ті не досягнули своїх цілей, тому атака ворога ефективною не стала.

На деяких напрямках російські окупанти не лише забувають про наступальні дії, а й не можуть нормально організувати свій відхід з позицій. У Потьомкіному наші герої ЗСУ влаштували ворогу таке пекло, що той панічно втікав, залишивши свою бойову техніку з повним боєкомплектом. Ворогу варто приготуватися до того, що ця ситуація повториться й на інших напрямках.

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