У "костюмі привида": ЗСУ помітили на фронті окупанта "майстра" маскування

Українські аеророзвідники помітили на фронті "майстра" маскування із російської армії. Він вирішив сховатись від ЗСУ у "костюмі привида".

На опублікованих кадрах видно, як до напівзруйнованої будівлі через окопи біжать двоє росіян, один з яких не придумав нічого кращого, ніж закутатись у термоковдру.

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А оскільки через заломлення світла вона здавалася білого кольору, то було схоже, ніби росіянин вирішив приміряти на себе "костюм привида".

В будь-якому разі, це ніяк не допомогло окупанту. ЗСУ помітили його і, найімовірніше, станом на зараз він уже таки привид, але для цього костюм йому уже не знадобиться.

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