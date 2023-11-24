У "костюмі привида": ЗСУ помітили на фронті окупанта "майстра" маскування
24 листопада 2023, 18:09Читать новость на русском
Українські аеророзвідники помітили на фронті "майстра" маскування із російської армії. Він вирішив сховатись від ЗСУ у "костюмі привида".
На опублікованих кадрах видно, як до напівзруйнованої будівлі через окопи біжать двоє росіян, один з яких не придумав нічого кращого, ніж закутатись у термоковдру.
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А оскільки через заломлення світла вона здавалася білого кольору, то було схоже, ніби росіянин вирішив приміряти на себе "костюм привида".
В будь-якому разі, це ніяк не допомогло окупанту. ЗСУ помітили його і, найімовірніше, станом на зараз він уже таки привид, але для цього костюм йому уже не знадобиться.
Втрати росіян: останні новини
- Лиш за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 100 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення знищено уже близько 322 900 російських загарбників.
- До слова, розвідка Великої Британії в аналітичному огляді зауважила, що ворог в Україні продовжує зазнавати масових втрат значною мірою завдяки високоточним ударам з великої відстані далеко за лінією фронту.
- Так, 10 листопада, ймовірно, понад 70 окупантів загинули внаслідок влучного удару по колоні вантажівок. Сталося це за 23 кілометри від лінії фронту – у селі Гладківка Херсонської області.
- А 19 листопада наші військові завдали влучного удару по окупантах, яких зібрали на церемонії нагородження у селі Кумачове.