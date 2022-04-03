Розвідники взяли в полон російських диверсантів: у них відібрали багато зброї

Військові захопили в полон двох російських військових, які хотіли розвідати позиції ЗСУ. Їхнє бойове спорядження тепер в українських бійців.

Перехопити російських диверсантів вдалося бійцям з 3-ої окремої танкової бригади.

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Військові підкреслили, що окупанти мали повне бойове спорядження. Тепер все це перейшло до ЗСУ.

Під час одного з боїв наші розвідники взяли в полон двох російських диверсантів у повному бойовому споряджені. Марно націлювалися окупанти на позиції ЗСУ! Слава українській розвідці! – пишуть українські військові.

Трофейна зброя / Фото 3 окрема танкова бригада

Фото 3 окрема танкова бригада

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