У розвідці повідомили, яка зброя необхідна Україні для захисту
18 квітня 2022 , 11:20Читать новость на русском
У головному управлінні розвідки повідомили, яка зброя необхідна Україні для захисту. Найперше – артилерійські системи.
Окрім цього, потрібні танки. Про це розповів очільник Міністерства розвідки 18 квітня.
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За словами міністра, багато артилерійських сестем має Німеччина.
Потрібні артилерійські системи — німецька армія в них особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, бо ми мали дуже великі втрати бронетехніки,
– розповів Кирило Буданов.
Інша необідна зброя – це стандартне обладнання. Наприклад, зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка тощо.
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