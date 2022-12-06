У розвідці розповіли, як Кремль готує росіян до поразки у війні

Українські захисники та захисниці продовжують невпинно боротися з ворогом та наближати нашу перемогу. Тим часом Кремль вже готує росіян до поразки у цій війні.

Для України ще трохи будуть певні важкі часи, але програш росіян – це вже вирішене питання. Таку гучну заяву в ефірі національного телемарафону зробив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Важливо Говорить Буданов: чому та як збуваються прогнози головного розвідника України

"Програш уже на обличчя"

Буданов наголосив, що останні три місяці риторика кремлівських пропагандистів різко змінилася. Зокрема, спершу вони почали обережно критикувати своє керівництво, а далі й вищий генералітет. Втім, зараз уже дійшли до того, що про перемогу мова навіть не йде, "аби б не програти".

Але всі розуміють, що це нереально. Програш уже на обличчя. Це все вилізло вперед. Будуть ще трохи певні важкі часи, але програш росіян – це вже вирішене питання. І вони самі про це чудово знають,

– підкреслив очільник української розвідки.

Також Кирило Буданов зазначив, що всередині Росії відбувається розділення за принципом "яка група прийде до влади наступна". Втім, не варто чекати такого внутрішнього конфлікту, коли тисячі росіян вийдуть на протест у Москві. "Вибачте, Росія не та країна. Там буде трохи інакше це все", – додав начальник ГУР.

Це цікаво Буданов, Ходжес чи Петреус: хто робить найвлучніші прогнози щодо війни

Як пропагандист Соловйов змінив свою риторику

Рупор Кремля – пропагандист Соловйов різко змінив свою риторику. Під час одного зі своїх ефірів у жовтні він задумався, чи варто взагалі Росії було починати повномасштабну війну 24 лютого. Ба більше, наголосив, що зрозуміло, що це вже ніяка не "спецоперація", а війна.