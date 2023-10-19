РПЦ створює ПВК для війни проти України разом з ФСБ: викриття кремлівських попів

Керівництво Російської православної церкви було викрито на створенні приватних військових компаній. Українські спецслужби стверджують, що такі групи займають вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

У четвер, 19 жовтня, Служба безпеки України повідомила відповідну інформацію. Було задокументовано, що одна з таких ПВК під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору в Санкт-Петербурзі.

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Викриття "православних ПВК"

Як стверджують спецслужбовці, у стінах цієї релігійної установи її представники вербують прихожан для того, аби надалі включати до складу окупаційних угруповань Росії, що воюють проти України

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий досвід. Курси військово-тактичної та вогневої підготовки відбувається під керівництвом інструкторів з російських спецслужб (тобто ФСБ – 24 Канал),

– йдеться у повідомлені.

Аби замаскувати бойові тренування, підготовка найманців відбувається винятково у стінах собору, а також на спеціальних полігонах ворожої держави.

Фінансують "православні ПВК" представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля – тобто Путіна. Гроші надходять на рахунки РПЦ як "благодійні внески" та "пожертви".

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності,

– вказано в джерелі.

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Рада ухвалила важливе рішення

Згадаємо до цієї теми, що 19 жовтня 267 нардепів Верховної Ради нашої держави проголосували за законопроєкт з номером 8371, що передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Під повною забороною буде не лише Російська православна церква, на яку до того уже були накладені санкції, а й так звана Українська православна церква Московського патріархату.