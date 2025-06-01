Українські бійці "Рейду" ліквідували рідкісну північнокорейську РСЗВ на фронті

В Україні знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991, яку ворог застосовував на Донеччині. Систему влучно вразили бійці батальйону "Рейд".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем.

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Вибух пошкодив кабіну

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР.

Ліквідація рідкісної РСЗВ українськими воїнами: дивіться відео

Пілот ударного БпЛА влучив точно у снаряд на пусковій установці. Вибух пошкодив кабіну екіпажу, а згодом детонував увесь боєкомплект. Установку було повністю знищено.

М1991 – північнокорейський аналог радянського "Урагану", але з калібром 240 міліметрів. Дальність ураження такої системи становить до 60 кілометрів. Наявність М1991 у росіян вперше підтвердили у квітні 2025 року.

До слова, українські захисники знову застосовують ударні безпілотники Bayraktar TB2 для ураження російських цілей. Цього разу знищено ворожий військовий катер на Херсонщині. Останнім часом цей БпЛА менш популярний через посилення російської протиповітряної оборони.