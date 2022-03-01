RT і Sputnik за межами Росії більше не доступні для завантаження в App Store
1 березня 2022 , 23:41Читать новость на русском
Джерело:офіційний сайт Apple
Світ все більше карає Росію за те, що вона цинічно напала на нашу державу та вбиває мирне населення. Тепер і компанія Apple вводить обмеження.
Відтак, канали окупанта RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. Про це повідомили в самій компанії.
До теми Apple Pay більше не працює у Росії
RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. І ми також відключили функції відстеження пробок і аварій в Apple Maps в Україні,
– кажуть в Apple.
Компанія підкреслює, що таку функцію відімкнули спеціально як запобіжний захід для українців.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!