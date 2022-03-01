RT і Sputnik за межами Росії більше не доступні для завантаження в App Store

Світ все більше карає Росію за те, що вона цинічно напала на нашу державу та вбиває мирне населення. Тепер і компанія Apple вводить обмеження.

Відтак, канали окупанта RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. Про це повідомили в самій компанії.

До теми Apple Pay більше не працює у Росії

RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. І ми також відключили функції відстеження пробок і аварій в Apple Maps в Україні,

– кажуть в Apple.

Компанія підкреслює, що таку функцію відімкнули спеціально як запобіжний захід для українців.



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