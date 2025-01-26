Никаких "мирных планов" за "100 дней" на самом деле не существует, – Ермак

В медиа появилась информация, что Украине передали "100-дневный план Трампа". В Офисе Президента не оставили это без внимания.

Руководитель Офиса Президента ответил на эти упреки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Этих планов не существует

Ермак опроверг информацию о передаче Украине каких-либо планов по завершению войны.

Никаких "мирных планов" за "100 дней" в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализируют россияне,

– подчеркнул он.

Ранее говорилось о якобы передаче плана Дональда Трампа об окончании войны до 9 мая 2025 года.

Дональд Трамп уже делал заявления об окончании войны в Украине. Сначала он заявлял, что завершит войну за 24 часа, однако затем изменил риторику. Теперь Трамп убеждает, что ему понадобится несколько месяцев.

Западные СМИ сообщали, что Госдеп США приостановил почти все программы финансовой помощи другим странам в течение как минимум 90 дней. В субботу, 25 января, Дональд Трамп подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном поддержки иностранным государствам.