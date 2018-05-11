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11 миллионов на YouTube: как дети "взорвали" интернет украинским кавером на "Despaсito"

1111 Читати новину українською
11 миллионов просмотров за полгода
11 миллионов просмотров за полгода / 24 канал

На днях украинская версия "Где-то по миру" на главный хит прошлого лета "Despaсito" преодолела отметку 11 миллионов пользователей YouTube.

Каверов на зажигательный шлягер было немало. Но только украинская версия "Despaсito" стала неслыханно популярной. Выполнили его дрогобычские дети в честь 26-й годовщины Независимости Украины.

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Кто писал текст, где снимали клип, в чем секрет успеха и как влияет популярность на детские жизни – читайте в статье.

Актуальные патриотические слова писались для того, чтобы наши люди, которые зарабатывают за границей долгое время, но хотят вернуться на Родину, таки возвращались. Чтобы донести месседж, решили, что спеть должны дети. Так и начали искать поющих людей в франковом краю,
– говорит композитор и поэт, автор "Где-то по миру" Роман Стахнив.

По инициативе друга Романа – священника Виталия Ковалишина – и начали съемочный этап. Детей нашли в Нагуевичах, Вороблевичах, Нижних Рощах и других уголках Дрогобычского района.

Виталий приехал к каждому в родное село и снимал на обычный фотоаппарат среди живописных украинских гор и полей. Того яркого лета звонкие детские голоса зазвучали особенно. Справились за один день.

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"Весь материал был снят в течение дня. Я попросил своего друга, он повозил меня селами. Отснять успели все благодаря байку. Начали с 9 утра, а в доме я был под 10 вечера. А на монтаж ушло две недели", – вспоминает Ковалишин.

"Где-то по миру" (украинская версия "Despaсito") – смотрите видео

 

Клип распространили среди творческого цеха в Украине и диаспорных кругов за рубежом.

Мы не ожидали такой огласки. Было много отзывов, которые цепляют. Женщина писала, что проработала во Франции много лет, а благодаря деткам хочет вернуться к себе на Родину,
– говорит Стахнив.

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"Популярность на YouTube обусловлена искренностью и простотой деток. Столько миллионов просмотров за цель не ставили. Реально хотели поздравить тех людей, которые здесь и которые сейчас за границей. И сказать: "Возвращайтесь"! – добавляет Ковалишин.

С тех пор "Где-то по миру" разучивают в других школах на музыкальной культуре, делают под нее зарядку и патриотические проекты. А 18 апреля этого года Роман Стахнив записал песню в авторском исполнении.

"Где-то по миру" Романа Стахнива – смотрите видео

 

Повлияла ли популярность на детские судьбы?

"Изменения в жизни детей реально произошли. В интернете стали популярными, увеличилось количество заявок в друзья в соцсетях. Они все мечтают о полноценной певческую карьеру. И чувствуют, что это возможно", – делится Роман.

Так и сформировался новый детский коллектив "Будущее". На зимнем отдыхе в горах родился еще один клип – песня "Снег сыплет" – украинская версия "Last Christmas". И отдохнули, и поработали. На носу – выступления на фестивалях и новых сценах.

"Снег сыплет" (украинская версия "Last Christmas") – смотрите видео

 

Предложения тоже не мешкали. Коллектив сотрудничал с итальянским певцом Альфонсом Оливером. А "Конгресс украинских националистов" предложил сделать "Где-то по миру" визиткой своего проекта о диаспоре.

По данным исследования Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, по состоянию на 1 мая 2018 года 80% работников ищут сезонную или краткосрочную работу. И лишь 15% готовы остаться за границей и рассматривают предложения о долгосрочном трудоустройстве. То есть, наши люди таки хотят возвращаться в Украину.

Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Публикации Статьи
Источник: 24 канал
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