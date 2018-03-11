15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в финале турнира ITF в Чжухае
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать второй титул в сезоне на хардовом турнире ITF в Чжухае с призовым фондом 60 тысяч долларов.
Об этом сообщает sportarena.
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В решающем поединке 15-летняя украинка встретилась со своей бывшей соотечественницей Мариной Заневской, которая сейчас представляет Бельгию. Уже в девятом гейме Заневская взяла подачу украинки и оформила победу с первого матчбола.
В итоге, результат финала был 2:6, 4:6 в пользу Марины Заневской.
Впереди Марту ждет выступление на еще одном китайском первенства ITF в Шэньчжэне.
Источник: 24 Канал
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