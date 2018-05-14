19-летний украинский мотогонщик попал в жуткое ДТП на соревнованиях в Италии: видео

Украинский мотогонщик Никита Калинин попал в аварию во время гонки Гран-при Италии мирового первенства.

Как информирует издание Motosport, 19-летний гонщик из Одессы стартовал с пятого места и уже после первого поворота был вторым.

Смотрите также: Звезда мотокросса: 14-летний Семен Неруш – восьмикратный чемпион Украины

Однако на одном из поворотов его мотоцикл зацепил 27-летний итальянец Бастанелли.

На видео видно, как парень мощным ударом вылетает за пределы трассы и на большой скорости ударяется в отбойник, а его мотоцикл буквально разлетается на куски.

Смотрите видео, как Никита Калинин попал в страшное ДТП на соревнованиях в Италии:

Гонщика госпитализировали в больницу итальянского города Имола. Там у него обнаружили травму головы, ноги и берцового сустава и многочисленные ушибы.

Вечером 14 мая на странице Никиты Калинина в Facebook появилось ссылки на официальные заключения врачей, в которых говорится, что его состояние после аварии стабильное, но остаются проблемы после сложного перелома ноги.

По оценкам итальянских специалистов, на восстановление украинскому вундеркинду понадобится минимум 28 дней.