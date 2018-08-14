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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

24 августа общественный транспорт Киева будет работать дольше: детали

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Общественный транспорт в Киеве 24 августа будет работать на 2 часа дольше
Общественный транспорт в Киеве 24 августа будет работать на 2 часа дольше / Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях, которые коснутся работы общественного транспорта столицы в День Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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24 августа работу киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования продлят на 2:00 из-за празднования Дня Независимости Украины,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будет временно закрыто входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Теги: Новости политики Транспорт метро Новости Киева
Источник: 24 канал
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