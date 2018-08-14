24 августа общественный транспорт Киева будет работать дольше: детали

В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях, которые коснутся работы общественного транспорта столицы в День Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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24 августа работу киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования продлят на 2:00 из-за празднования Дня Независимости Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будет временно закрыто входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик".