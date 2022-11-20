Преступления россиян в Херсонской области, новый "мэр" Энергодара: хронология 270 дня войны

Воины ВСУ уже 270 дней отбивают атаки российских оккупантов. Захватчики все еще пытаются наступать в Донецкой области и применяют ракетный террор.

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05:28 После деоккупации правого берега Херсона стали известны очередные факты зверств россиян над украинцами. Как и на Севере Украины, Харьковщины, Херсонщине находят застенки, места незаконного содержания людей и т.д.

04:32 Из-за санкций в России заканчивается микроэлектроника для военной промышленности. Поэтому оккупанты придумали странную схему, чтобы раздобыть части для военной техники. Как рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия начала закупать из-за третьих стран большое количество бытовой техники, из которой и берет детали, которых не хватает стране-агрессорке.

01:09 Во всех регионах Украины 20 ноября будут применяться плановые отключения электроэнергии. Графики будут действовать с 8:00 до 24:00.

00:46 Во временно оккупированном Энергодаре в очередной раз сменили так называемого городского голову. За более чем 8 месяцев это уже четвертый "мэр". Предыдущего так называемого мэра Энергодара Александра "Волгу" уволили с должности. Кроме того, гауляйтеру почему-то запретили находиться на территории Запорожской области. Чем он так насолил захватчикам, неизвестно.

00:39 Нарративы оккупантов стремительно меняются - от "возьмем Киев за 3 дня" до "прекратите агрессию против России". Захватчики разбрасывают открытки с такими призывами, убегая от ВСУ.