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2 августа – День Ильи: традиции и что нельзя делать

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2 августа 2018 – праздник Ильи
2 августа 2018 – праздник Ильи / znaj.ua

2 августа по церковному календарю празднуют День пророка Ильи. Его считали покровителем воинов, дождей, грома и молний. О традициях праздника и что нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Когда-то в этот день на Руси отмечали языческий праздник Перуна – бога грома и воинов. После крещения 2 августа начали праздновать День Ильи, однако много старых традиций осталось.

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По поверью, пророк Илья разъезжает по небу на огненной колеснице и пускает молнии в тех, кто не придерживается закона Божьего.

Традиции на Ильи

2 августа подходило время сенокоса. Наши предки в этот день ставили первый сноп в сенях в первом углу. Украинцы верили, что это помогает собрать хороший урожай.

Также было принято спать на матраце, набитом первой соломой, это якобы приносило счастье.

Земледельцы радовались, что ночи становятся длиннее, а дни – короче, и говорили что в это время и кони наедаются, и работник высыпается.

Свято Іллі традиції
Традиции на Ильи: в сенях ставили первый сноп, а скот не выпускали на улицу

Ночь на Ильи наши предки называли "рябиной": верили, что в эту ночь будут молнии и гром, а птицы начнут странно себя вести, врезаясь во встречные предметы.

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Сегодня христиане молятся в храмах на Ильи. В этот день принято раздавать еду бедным и бездомным. Пророку Илии молятся об исцелении, восстановлении мира и гармонии в семье, защите от врагов, хорошем урожае, а для незамужних девушек – о хорошем муже.

Что нельзя делать 2 августа

На Ильи нельзя было работать в поле – пророк может поразить такого человека молнией.

Также предки верили, что 2 августа нельзя купаться в водоемах, потому что с неба ударяют молнии, а рядом возле воды шастает нечисть.

Не выпускали на улицу и домашних животных и скот, чтобы в них не вселилась нечисть. А котов и собак, которые все же выходили, обратно в дом не пускали в этот день – они могли привлечь молнию.

В День Ильи нельзя громко кричать и петь – это тоже может привлечь молнию. Нельзя стоять на перекрестках, потому что там собирается нечисть.

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Теги: Новости Украины Традиции Новости культуры религия
Источник: 24 канал
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