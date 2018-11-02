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      2 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 2 ноября
      Что нельзя и можно делать 2 ноября / jewinthecity.com

      2 ноября 2018 года отмечается День поминовения усопших. В этот день люди должны помнить о тех, кто ушел из жизни. Родственники умерших в День поминовения усопших должны делать добрые дела и искренне молиться за их души.

      Самое главное, что нужно сделать для умерших – почтить их память на могиле, зажигая свечу. Также хорошим поступком станет их поминовение в церкви. Прежде чем прийти на кладбище, кто-либо из родственников должен перед началом службы в церкви, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. По возможности желательно привести в порядок могилу.

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      Именины 2 ноября празднуют: Александр, Артем, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр.

      Что можно делать в День поминовения усопших

      1. Приготовьте особый ужин. Это могут быть блины, пирог, пирожки или рисовая каша с медом и сухофруктами. По желанию, можете приготовить свое любимое блюдо. Традиционно в этот день к столу подают кагор или красное вино. Перед тем, как сесть за стол следует обратиться мысленно или шепотом со словами: "Умершие, приходите к нам есть и пить".

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      2. Поставить зажженную свечу и тарелку, на которой должна быть пища, стакан с водкой накрытый куском хлеба.

      3. Поставить на стол фотографии умерших родственников.

      4. Поговорить с усопшими во время молитвы. В этот день все сказанное – будет услышано. Им можно сказать о том, как вы их любите, вспоминаете и помните. Вы также можете попросить у них своей поддержки, защиты. Расскажите им о своих проблемах, и вам сразу станет легче.

      Что нельзя делать в День поминовения усопших

      1. Закрывать в доме окна и двери. Пусть входные двери будут не закрыты на ключ, до того момента, пока вы не пойдете спать.

      2. Нельзя тушить свечу, которая горит в память о погибших. Она должна догореть сама.

      3. Есть пищу, которую вы поставили вечера для умерших. Утром ритуальную пищу для предков надо поставить окно птицам, а водку из стакана вылить из окна.

      4. Идти на кладбище после захода солнца.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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