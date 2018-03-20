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4 самые распространенные причины, почему ваш смартфон ломается

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Самые распространенные причины, почему ваш смартфон ломается
Самые распространенные причины, почему ваш смартфон ломается / remont.mj777.com

Эксперты назвали самые распространенные причины, приводящие к поломке смартфонов. Чаще всего гаджет страдает из-за самого владельца, который неправильно его эксплуатирует.

Об этом пишет actualnews.org.

Первая и самая распространенная причина, по которой ломается смартфон, достаточно банальна – это падение телефона на твердую поверхность. При этом после падения вы можете даже не увидеть внешнюю поломку, однако это может разрушить контакт, отвечающий за оперативную память и процессор.

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На втором месте популярных причин поломок является трещина дисплея. При этом поначалу телефон может работать в привычном режиме даже с разбитым экраном, но со временем это нарушает работу смартфона.

Далее в нашем рейтинге идет повреждение динамика, если вы плохо защищаете его от различных вредных воздействий.

На четвертом месте – вирусы, которые могут спровоцировать перегрев процессора, или вызвать другое пагубное влияние на смартфон.

Следовательно, чтобы защитить свой смартфон, стоит купить для него специальный чехол, который бы защитил корпус и дисплей от повреждений. Ну и самое важное – надо более бережно относиться к своему смартфону – не оставлять его в кармане, который не закрывается, не протирать и не чистить телефон не приспособленными для этого средствами. А также не загружать на гаждет подозрительные программы.

Теги: LifeStyle смартфон Техно
Источник: 24 Канал
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