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51-летняя Холли Берри опубликовала пикантное фото топлесс в поддержку ЛГБТ-сообществ

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Холли Берри
Холли Берри / Фото из открытых источников

Голливудская звезда Холли Берри показала своим поклонникам интересную фотографию. На снимке – женщина сидит у бассейна только в разноцветной юбке, прикрывая руками грудь.

Это фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Главная особенность снимка – юбка-пачка в цветах радуги. Этим Холли демонстрирует свою поддержку ЛГБТ-сообществ.

"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", – прокомментировала киноактриса.

холлі беррі
Холли Берри / Instagram

Теги: LifeStyle ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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