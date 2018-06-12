51-летняя Холли Берри опубликовала пикантное фото топлесс в поддержку ЛГБТ-сообществ

Голливудская звезда Холли Берри показала своим поклонникам интересную фотографию. На снимке – женщина сидит у бассейна только в разноцветной юбке, прикрывая руками грудь.

Это фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Главная особенность снимка – юбка-пачка в цветах радуги. Этим Холли демонстрирует свою поддержку ЛГБТ-сообществ.



"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", – прокомментировала киноактриса.



Холли Берри / Instagram