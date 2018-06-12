51-летняя Холли Берри опубликовала пикантное фото топлесс в поддержку ЛГБТ-сообществ
Голливудская звезда Холли Берри показала своим поклонникам интересную фотографию. На снимке – женщина сидит у бассейна только в разноцветной юбке, прикрывая руками грудь.
Это фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Главная особенность снимка – юбка-пачка в цветах радуги. Этим Холли демонстрирует свою поддержку ЛГБТ-сообществ.
"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", – прокомментировала киноактриса.
Холли Берри / Instagram
Источник: 24 Канал
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