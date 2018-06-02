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5 рецептов самых простых салатов, которые полезно есть на ночь

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Рецепты легких салатов
Рецепты легких салатов / GettyImages

Летом хочется есть больше свежих продуктов. Поэтому для легкого ужина прекрасно подойдут салаты из натуральных ингредиентов. которые являются не только вкусными, но и полезными.

Предлагаем простые рецепты вкусных и низкокалорийных салатов, которые можно быстро приготовить из самых распространенных продуктов.

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Вариант 1: помидор + огурец + вареное куриное филе + красная фасоль + сыр + оливковое масло + соевый соус.

Вариант 2: запеченные баклажаны + огурцы + помидор + листья салата + имбирь + чеснок + красный лук + сыр + оливковое масло.

салат рецепти баклажан
Салат из запеченных баклажанов 

Вариант 3: пекинская капуста + болгарский перец + консервированная кукуруза + морковь + натуральный йогурт.

Вариант 4: морковь + болгарский перец + листья салата + огурец + чеснок + оливковое масло.

Вариант 5: помидор + синий лук + листья салата + творожный сыр + базилик + семечки льна + оливковое масло.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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