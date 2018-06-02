5 рецептов самых простых салатов, которые полезно есть на ночь
Летом хочется есть больше свежих продуктов. Поэтому для легкого ужина прекрасно подойдут салаты из натуральных ингредиентов. которые являются не только вкусными, но и полезными.
Предлагаем простые рецепты вкусных и низкокалорийных салатов, которые можно быстро приготовить из самых распространенных продуктов.
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Вариант 1: помидор + огурец + вареное куриное филе + красная фасоль + сыр + оливковое масло + соевый соус.
Вариант 2: запеченные баклажаны + огурцы + помидор + листья салата + имбирь + чеснок + красный лук + сыр + оливковое масло.
Салат из запеченных баклажанов
Вариант 3: пекинская капуста + болгарский перец + консервированная кукуруза + морковь + натуральный йогурт.
Вариант 4: морковь + болгарский перец + листья салата + огурец + чеснок + оливковое масло.
Вариант 5: помидор + синий лук + листья салата + творожный сыр + базилик + семечки льна + оливковое масло.