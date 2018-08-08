7 случаев, когда не стоит рожать детей
Многие люди рожают детей по разным причинам, но в таких случаях материнство не принесет максимального удовольствия.
Психолог Михаил Лабковский в Instagram назвал 7 случаев, когда не стоит рожать детей.
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1. Если вы не уверены, что хотите быть родителями (или не уверены, что хотите быть родителями именно сейчас). ⠀
2. Если хотите с помощью ребенка сохранить семью или отношения с партнером.
Когда не стоит рожать
3. Чтобы вся родня наконец отстала от вас. ⠀
4. Потому что у всех сверстников уже есть дети. ⠀
5. Потому что как-то скучно и пусто на душе, хочется чем-то наполнить жизнь. Ребенка надо заводить тогда, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека. ⠀
6. Потому что врачи говорят, что это нужно для здоровья. ⠀
7. Чтобы не работать.
7 случаев, когда не стоит рожать детей
Чтобы понять, готовы ли вы к детям, нужно пройти тест от психолога, ответив на несколько вопросов.
– Готовы ли вы к тому, чтобы нести полную ответственность за жизнь детей?
– Готовы ли вы ко всем изменениям и трудностям, которые сопровождают жизнь молодых родителей?
Если же вы на какой-то вопрос ответили "нет", то вам рано заводить детей.
Задумываться о детях можно тогда, когда вы сознательно хотите и понесете полную ответственность за ребенка.
К слову, матери делятся на несколько типов по своему поведению и отношению к малышу и материнству. Каждый из них каким-то образом отражается на развитии ребенка и его поведении в будущем.
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