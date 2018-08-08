Многие люди рожают детей по разным причинам, но в таких случаях материнство не принесет максимального удовольствия.

Психолог Михаил Лабковский в Instagram назвал 7 случаев, когда не стоит рожать детей.

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1. Если вы не уверены, что хотите быть родителями (или не уверены, что хотите быть родителями именно сейчас). ⠀

2. Если хотите с помощью ребенка сохранить семью или отношения с партнером.

Когда не стоит рожать

3. Чтобы вся родня наконец отстала от вас. ⠀

4. Потому что у всех сверстников уже есть дети. ⠀

5. Потому что как-то скучно и пусто на душе, хочется чем-то наполнить жизнь. Ребенка надо заводить тогда, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека. ⠀

6. Потому что врачи говорят, что это нужно для здоровья. ⠀

7. Чтобы не работать.

7 случаев, когда не стоит рожать детей

Чтобы понять, готовы ли вы к детям, нужно пройти тест от психолога, ответив на несколько вопросов.

– Готовы ли вы к тому, чтобы нести полную ответственность за жизнь детей?

– Готовы ли вы ко всем изменениям и трудностям, которые сопровождают жизнь молодых родителей?

Если же вы на какой-то вопрос ответили "нет", то вам рано заводить детей.

Задумываться о детях можно тогда, когда вы сознательно хотите и понесете полную ответственность за ребенка.

К слову, матери делятся на несколько типов по своему поведению и отношению к малышу и материнству. Каждый из них каким-то образом отражается на развитии ребенка и его поведении в будущем.

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