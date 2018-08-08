14:59
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и роды
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

7 случаев, когда не стоит рожать детей

301 Читати новину українською
7 случаев, когда не стоит рожать детей
7 случаев, когда не стоит рожать детей / wisegeek.com

Многие люди рожают детей по разным причинам, но в таких случаях материнство не принесет максимального удовольствия.

Психолог Михаил Лабковский в Instagram назвал 7 случаев, когда не стоит рожать детей.

Читайте также: Минздрав опроверг один из мифов о грудном вскармливании

1. Если вы не уверены, что хотите быть родителями (или не уверены, что хотите быть родителями именно сейчас). ⠀

2. Если хотите с помощью ребенка сохранить семью или отношения с партнером.

Коли не треба народжуватиКогда не стоит рожать

3. Чтобы вся родня наконец отстала от вас. ⠀

4. Потому что у всех сверстников уже есть дети. ⠀

5. Потому что как-то скучно и пусто на душе, хочется чем-то наполнить жизнь. Ребенка надо заводить тогда, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека. ⠀

6. Потому что врачи говорят, что это нужно для здоровья. ⠀

7. Чтобы не работать.

7 випадків, коли не варто народжувати дітей

7 случаев, когда не стоит рожать детей

Чтобы понять, готовы ли вы к детям, нужно пройти тест от психолога, ответив на несколько вопросов.

– Готовы ли вы к тому, чтобы нести полную ответственность за жизнь детей?
– Готовы ли вы ко всем изменениям и трудностям, которые сопровождают жизнь молодых родителей?

Если же вы на какой-то вопрос ответили "нет", то вам рано заводить детей.

Задумываться о детях можно тогда, когда вы сознательно хотите и понесете полную ответственность за ребенка.

К слову, матери делятся на несколько типов по своему поведению и отношению к малышу и материнству. Каждый из них каким-то образом отражается на развитии ребенка и его поведении в будущем.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Психология Беременность и роды
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
Українців труять за їхні ж гроші
сегодня, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
сегодня, 14:06 Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
сегодня, 11:00 Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
Настя Сукач 367
Как быстрее забеременеть: эффективные рекомендации от врачей
 18 апреля , 10:23
В каком возрасте лучше всего рожать ребенка: неожиданные цифры от ученых
 20 апреля , 20:32
Какой сок принесет наибольшую пользу малышу
 8 мая , 14:33
На каком месяце беременности женщина начинает ощущать движения малыша
 21 мая , 08:29
У современных беременных женщин чаще возникает депрессия, – ученые
 17 июля , 19:48
От каких продуктов лучше отказаться во время беременности
 6 августа , 13:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук