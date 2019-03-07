8 марта уже близко: очередь за цветами в Киеве поражает

В Киеве возле станции метро "Золотые ворота" выстроилась огромная очередь за цветами.

Накануне 8 марта многие люди решили купить цветы в подарок, что вызвало огромные очереди у прилавка.

Читайте также: Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника

В Киеве 1 тюльпан стоит около 30 гривен.



Очередь возле станции метро "Золотые ворота"//Фото с Facebook-страницы Алены Деньга

Немалая очередь за цветами также в торговых центрах и магазинах.



Очередь за цветами в магазине

Участвуйте в опросе 24 канала – праздновать 8 марта или нет? Делитесь результатами с друзьями.

Дарить ли подарки на 8 марта, смотрите видео: