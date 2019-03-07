8 марта уже близко: очередь за цветами в Киеве поражает
В Киеве возле станции метро "Золотые ворота" выстроилась огромная очередь за цветами.
Накануне 8 марта многие люди решили купить цветы в подарок, что вызвало огромные очереди у прилавка.
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В Киеве 1 тюльпан стоит около 30 гривен.
Очередь возле станции метро "Золотые ворота"//Фото с Facebook-страницы Алены Деньга
Немалая очередь за цветами также в торговых центрах и магазинах.
Очередь за цветами в магазине
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Дарить ли подарки на 8 марта, смотрите видео:
Источник: 24 канал
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