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      8 марта уже близко: очередь за цветами в Киеве поражает

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      8 марта уже близко: очередь за цветами в Киеве поражает
      8 марта уже близко: очередь за цветами в Киеве поражает / Фото с Facebook-страницы Алены Деньга

      В Киеве возле станции метро "Золотые ворота" выстроилась огромная очередь за цветами.

      Накануне 8 марта многие люди решили купить цветы в подарок, что вызвало огромные очереди у прилавка.

      Читайте также: Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника

      В Киеве 1 тюльпан стоит около 30 гривен.

      8 березня квіти черга київ
      Очередь возле станции метро "Золотые ворота"//Фото с Facebook-страницы Алены Деньга

      Немалая очередь за цветами также в торговых центрах и магазинах.

      черга 8 березня квіти
      Очередь за цветами в магазине

      Участвуйте в опросе 24 канала – праздновать 8 марта или нет? Делитесь результатами с друзьями.

       

      Дарить ли подарки на 8 марта, смотрите видео:

       

      blog_ava
      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      2753
      Теги: Новости Украины Деньги Курьезные новости Новости Киева 8 марта
      Источник: 24 канал
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