Куда пойти в Киеве 8-11 марта: афиша интересных событий

В начале весны украинцам очень повезло – 8 марта приходится на четверг, а значит отдыхать мы будем 8, 9, 10 и 11 марта. Длинные выходные в марте – шанс увидеть что-то новое, не используя отпуск.

Чтобы этот праздничный уик-энд и 8 марта в Украине вы не провели дома перед экранами телевизора, мы собрали для вас подборку самых интересных событий, которые состоятся в Киеве в эти дни.

Афиша событий в Киеве 8-11 марта

БАЛЕТ СУХИШВИЛИ

7-11 марта, 19:00

Национальный дворец искусств Украина , ул. Б. Васильковская, 103

Стоимость: 350 – 1750 грн/купить билеты



Афиша на 8 марта в Киеве: Балет Сушихвили

Станьте свидетелями того, что уже оценили во многих странах Европы и даже в США! Захватывающие танцевальные постановки, театрализованные представления, рассказывающие о древних традициях различных народностей Грузии, и живая музыка – все это объединил в себе удивительный мир ансамбля "Сухишвили". Балет был основан Ниной Рамишвили и Ильей Сухишвили в 1945 году. И с того самого времени он считается лучшим и самым известным танцевальным коллективом Грузии. Ансамбль состоит из ста лучших танцоров, полноценного оркестра и более двух тысяч народных костюмов ручной работы.

ТЕАТР ТЕНЕЙ "TEULIS"

8 марта, 13:00/16:00/19:00

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского

Стоимость: 190 – 650 грн/купить билеты



Афиша на 8 марта в Киеве: Театр теней "Teulis"

8 марта в Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского состоится премьера нового шоу театра теней Teulis – "Твоя тень". Новая история расскажет о главных героях, которые мечтают снять фильм. Они путешествуют по воспоминаниям, влюбляются, ссорятся и снова объединяются – все ради того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Также зрителей шоу ждут лучшие номера и выступления уже известных перформансов "Властелины теней" и "Вечная история", которые будут представлены в новом формате – впервые организаторы добавят в спектакль взаимодействие со зрителем, таким образом любой человек в зале сможет принять участие в шоу и повлиять на развитие его событий!

ОЛЯ ПОЛЯКОВА

8 марта, 19:00

Freedom, ул. Кирилловская, 134

Стоимость: 1200 – 3000 грн/купить билеты



Афиша на 8 марта в Киеве: Оля Полякова

8 марта в Freedom Event Hall суперблондинка и обладательница самых длинных ног Украины, Оля Полякова, даст эксклюзивный праздничный концерт, посвященный международному женскому дню. Поклонники ее творчества смогут не только услышать самые популярные хиты певицы, а еще и насладиться новой оригинальной шоу-программой. Полякова обещают подготовить для своих любимых слушателей много сюрпризов, ведь не зря именно ее уже много лет считают певицей, которая умеет эпатировать и создавать настоящий музыкальный праздник.

ДИКИЙ ТЕАТР: БЫТЬ СНИЗУ

8 марта, 17:00

Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса

Стоимость: 150 – 200 грн/купить билеты



Афиша на 8 марта в Киеве: Дикий театр "Быть снизу"

Спектакль "Быть снизу" – еще одна провокационная история современного и независимого театра "Дикий театр". Она целиком посвящена женщинам: она о том, что раздражает, обесценивает, подавляет или, наоборот, радует, и самое главное – о том, где место женщины в этом мире. Перед зрителями предстанет история двух героинь, Оли и Веры, которые давно желают избавиться от одиночества и раскрыть свою женственность. В какой-то момент подруги находят решение проблемы – бесплатные курсы в агентстве, которое обещает им раскрыть все секреты женского счастья. Но так ли это просто, как может показаться?

MGZAVREBI

9 марта, 19:00

Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: 490 – 1690 грн/купить билеты

Любимцы украинской публики, группа Mgzavrebi, 9 марта посетят столицу с концертной программой The Best Of, которая объединила в себе самые лучшие песни группы. Позже музыканты планируют собрать все эти песни в новый альбом Krebuli, название которого с грузинского переводится как "сборник". Группа Mgzavrebi была основана в 2006 году и стала известной благодаря своей искренности и особой атмосфере на концертах. Музыканты с легкостью стирают любые барьеры между собой и зрителями, что делает их музыку понятной для каждого, даже не смотря на то, что поет группа в основном на грузинском.

ALL STAR JAZZ. NAT KING COLE, NINA SIMONE

9 марта, 19:00

Дом Архитектора

Стоимость: 250 – 600 грн/купить билеты



Афиша на 8-11 марта в Киеве: All Star Jazz. Nat King Cole, Nina Simone

9 марта в стенах Дома Архитектора прозвучат самые известные композиции великих джазовых певцов ХХ века — Нэта Кинга Коула и Нины Симон. Джазовый секстет обещает подарить гостям особую программу и познакомить всех с миром джаза, так как творчество этих двух артистов имеет большое значение для истории музыки. За вокал в этот вечер будут отвечать Анян Удогво и Кеми Оке, участники музыкального шоу "Голос Страны", которые покорили не только зрителей шоу, но и самих судей. А аккомпанировать им будут молодой и талантливый пианист Павел Игнатьев, саксофонист Андрей Чмут, бас-гитарист Джордж Ивез и барабанщик Тоби Фантонаде.

СПЕКТАКЛЬ "ЛЕГКИЕ"

11 марта, 18:00

Новый драматический театр на Печерске

Стоимость: 120 грн/купить билеты



Афиша на 8-11 марта в Киеве: Спектакль "Легкие"

Спектакль "Легкие" – это история современной молодой пары, которая хочет иметь ребенка, но никак не может на это решиться. Он – музыкант, она – эколог. Каждый из них желает и дальше заниматься своим любимым делом и боится кардинальных изменений в жизни. Именно эта обычная история должна заставить зрителей вспомнить о глобальных и важных вещах.

