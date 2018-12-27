Агентурную группу, которой руководила военная разведка РФ, раскрыли в одном из городов Украины

Агентурную боевую группу в Одесской области разоблачила Служба безопасности Украины. Группировка была сформирована военной разведкой РФ для выполнения террористических и диверсионных задач в южном регионе Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ, передает УНН.

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По информации СБУ, деятельность агентурной сети была разоблачена в начале 2018 года. Координацию с российскими спецслужбами группировка проводила из временно аннексированного Крыма.

Отдельные члены группы принимали участие в боевых действиях против сил Антитеррористичнои операции на Востоке Украины. Выявлены 4 схрона со средствами поражения,

– сообщили в СБУ.

Также в службе отметили, что кураторы из РФ были заинтересованы в получении информации о функционировании оперативного командования ВСУ, деятельности и планировании специальных операций из Управления СБУ, о подразделениях в Одесской области.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 20 декабря руководителя агентурной сети российской военной разведки, действовавшего на территории Николаевской области. Задержанный оказался гражданином Украины с двойным гражданством. Был завербован в России в оккупированном Севастополе и выезжал в Крым на встречи.