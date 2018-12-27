Агентурную группу, которой руководила военная разведка РФ, раскрыли в одном из городов Украины
Агентурную боевую группу в Одесской области разоблачила Служба безопасности Украины. Группировка была сформирована военной разведкой РФ для выполнения террористических и диверсионных задач в южном регионе Украины.
Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ, передает УНН.
Читайте также: Полиция со скандалом разогнала митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото
По информации СБУ, деятельность агентурной сети была разоблачена в начале 2018 года. Координацию с российскими спецслужбами группировка проводила из временно аннексированного Крыма.
Отдельные члены группы принимали участие в боевых действиях против сил Антитеррористичнои операции на Востоке Украины. Выявлены 4 схрона со средствами поражения,
– сообщили в СБУ.
Также в службе отметили, что кураторы из РФ были заинтересованы в получении информации о функционировании оперативного командования ВСУ, деятельности и планировании специальных операций из Управления СБУ, о подразделениях в Одесской области.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 20 декабря руководителя агентурной сети российской военной разведки, действовавшего на территории Николаевской области. Задержанный оказался гражданином Украины с двойным гражданством. Был завербован в России в оккупированном Севастополе и выезжал в Крым на встречи.