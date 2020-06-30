Сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария собрались на площади Конституции в Харькове. Поводом стал день рождения избитого ранее активиста-шариивца Никиты Роженко. Фаны Шария решили записать на площади совместное видеоприветствие для Никиты. Впрочем, на площадь подтянулись также представители Нацкорпуса.

Как происходили события

Записывать поздравления с площади Конституции в Харькове "шариивцы" собирались в 18:30 30 июня. Перед этим площадь по периметру окружили силовики. Похоже, об акции их предупредили заранее. Об этом пишут в местных телеграм-каналах.

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В Нацкорпусе заявляли, что действо не пропустят и придут.

Так и произошло. Где-то в то же время, что и сторонники Шария, к площади подтянулись активисты Нацкорпуса. Они принесли с собой колонки, из которых раздавались звуки кукареканья. Фанаты Шария тем временем надували шарики и ждали, когда привезут торт.

Нацкорпус и "шариивцы" в Харькове: видео

В определенное время под прикрытием силовиков "шариивцы" подняли вверх шарики и фотографии Роженко, а затем проскандировали: "Никита, с днем рождения, возвращайся здоровым!". После этого в фанов Шария полетели яйца.

В ответ полицейские задержали нескольких националистов. Они находятся в автобусе правоохранителей.

Акция фанатов Шария, Нацкорпус и задержания в Харькове / Фото из соцсетей

Представители Нацкорпуса блокируют эти автобусы на улице Университетской. Между тем "шариивцы" продолжили свою акцию. Они собираются оставаться на площади до 20:00.

Что происходит на площади Конституции в Харькове: видео

Кто такой Никита Роженко и что известно о его избиении: коротко