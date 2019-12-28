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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Аналитик и блогер.

      Акт капитуляции "Газпрома"

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      "Газпром" выплатил Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольма / НТЦ "Психея"

      "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов. Пресс-служба "Нафтогаза" подтвердила получение денег.

      Великий гроссмействер пожертвовал пешку в большой игре, чтобы выиграть партию. Так, во всяком случае, представляет дело российская пропаганда. Уже есть мнение, что Россия и Украина пошли на трудный компромисс, но обеспечили энергобезопасность Европы. Просто молодцы какие. Скоро Путина пригласят в Брюссель и вручат медаль "Герой Европейского Союза". Ну, и грамоту, конечно. И он сможет ездить в евросоюзном метро бесплатно.

      Детали: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольма

      В реальности, конечно, это банальный акт капитуляции, причем безоговорочной. Теперь после белого флага, нужно поднимать руки и выходить без оружия. Вполне закономерный итог любого авантюриста. Просто времена немного изменились, и штурмовать рейхсканцелярию не обязательно – можно обойтись более гуманными методами.

      Удар по имиджу, безусловно, колоссальный – но это на внешнем треке. Внутри страны на данную тему никаких разговоров никто вести не будет, вся аргументация сводится к тому, что великая Россия снизошла и через силу исключительно в духе гуманизма дала согласие на украинский транзит. Вопрос – а если не через Украину, то через что качать 90 миллиардов кубов (ну, с учетом Турецкого потока порядка 80 миллиардов кубометров) в 20 году? Деваться-то некуда, в кармане их не увезешь.

      Выплаченные три миллиарда плюс двойной транзитный тариф – это, понятно, контрибуция. С другой стороны – Путин второй десяток лет выплачивает контрибуцию Чечне, и ничего.

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      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Газпром Новости Украины Новости политики Новости России Нафтогаз Газ Газовый контракт
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