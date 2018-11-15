Актер "Дизель Шоу" попал в новую аварию в Киеве: видео

Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко попал в Киеве в автомобильную аварию. Это случилось 14 ноября, когда в столице выпал первый снег. О ДТП актер рассказал в видеоролике в своем Facebook.

Отметим, что в предыдущей аварии с актерами "Дизель Шоу", в которой погибла Марина Поплавская, Гашенко получил переломы 2 пальцев ног. Причиной этого ДТП стало то, что автор не успел вовремя заменить шины своего авто с летних на зимние.

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Доехал с приключениями. "Переобуться" не успел – снег довольно неожиданно на меня рухнул. В итоге ехал несколько раз бочком, где надо было ехать прямо. Один раз едва не съехал в спуск. Уже подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было небольшое ДТП. Но главное – пострадавших нет. Пострадал только мой бампер слегка,

– сообщил он.

Напомним, 20 октября на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП, столкнувшись с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Кроме того, в больницы попали актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.