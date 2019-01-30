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      Александр Ярославский стал Doctor Honoris за вклад в экономику Украины и Харьковщины

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      Александр Ярославский стал Doctor Honoris за вклад в экономику Украины и Харьковщины

      Сегодня в Харьковском национальном университете им. Каразина состоялась церемония вручения наград Doctor Honoris ("Почетного доктора") Александру Ярославскому, известному бизнесмену, владельцу и президенту группы DCH

      Об этом сообщает информационное агентство УНН.

      Таким образом Ученый совет лучшего вуза Украины согласно World University Rankings 2018 оценил вклад Ярославского в экономику Украины и Харьковской области, развитие украинского спорта и образования, а также многолетнее сотрудничество и меценатскую подержку “каразинцев”. В числе почетных докторов харьковского университета, основанного в 1805 году, — Йоганн Гете, Лев Толстой, Иван Франко, Михаил Грушевский и Борис Патон.

      Во время торжественной церемонии Александру Ярославскому вручили мантию, диплом и знаки отличия Doctor Honoris в рамках Ассамблеи ученых советов “Каразинского университета”, которая традиционно проводится в день основания вуза — 17 января по “старому” стилю, 29 января по “новому”.

      “Университет более двух веков присуждает звание почетного доктора людям, которые очень много сделали для образования, науки, города, области и страны. Мы рады, что Александр Владиленович очень много сделал для Украины, для Харьковщины, для Харькова и для нашего университета. Он достоин такого звания. Это наш знак благодарности за многолетнюю поддержку университета, содействие его развитию”, — сказал на церемонии Виль Бакиров, ректор Харьковского национального университета им. Каразина.

      В своей инаугурационной речи бизнесмен поблагодарил университет за возможность реализации совместных проектов, к которым Ярославский причастен как меценат: “В первую очередь я хотел бы поздравить дорогой, родной и любимый университет с днем 214-летия. Пожелать нашему университету еще многих-многих сотен лет процветания. Рушатся и уходят империи, меняются общественно-политические формации, меняются правительства и премьер-министры, меняются президенты, но наука и образование вечны. Это вечно, незыблемо, нерушимо. Если вы и дальше позволите мне участвовать в помощи университету, я буду вам искренне признателен и благодарен. Спасибо огромное!” — сказал Ярославский на церемонии инаугурации.

      Во время церемонии Александр Ярославский подарил студентам всех специальностей, аспирантам и преподавателям Харьковского национального университета подписку на базы данных издательства Oxford University Press — самого известного университетского издательства в мире. В этих базах представлены англоязычные научные журналы Оксфордского университета, где публикуются научные исследования самых известных ученых мира, включая лауреатов Нобелевской премии.

      “Это одно из лучших в мире университетских издательств. Это 330 журналов, полнотекстовая база данных. Журналы по всем отраслям науки, главным образом медицины, биологии, химии и других. Это дорогая подписка — около 1 млн грн на 5 лет. Ни один университет в Украине не имеет такой подписки, а у нас она есть, потому что мы получили такой подарок. И это подарок для всех: для аспирантов, для студентов, для преподавателей, для сотрудников. Каждый может зайти в эту базу данных и поработать с журналами. Это бесценный подарок”, — поблагодарил мецената и почетного доктора университета Ярославского Виль Бакиров.

      Напомним, Александр Ярославский в рамках проектов принадлежащей ему группы DCH инвестировал в развитие Харьковского региона свыше 1 млрд долл. В том числе 300 млн долл. в подготовку Харькова к Евро-2012 — строительство современных аэропорта и стадиона, а также сопутствующей инфраструктуры. Александр Ярославский регулярно встречается со студентами, рассказывая им об опыте в бизнесе, планах развития Харькова, а также системно поддерживает вузы Харькова — как университет им. Каразина, так и Харьковский политехнический институт, Харьковский университет пищевых технологий, Харьковский национальный университет городского хозяйства, почетным доктором которого является. На территории Харьковского национального университета благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. Кроме того, между Харьковским Национальным университетом и Харьковским тракторным заводом, входящим в группу DCH, заключен Меморандум о стратегическом партнерстве.

      Теги: Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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