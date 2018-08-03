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Александр Усик: "Я не обращаю внимание на то, что говорят, я прославляю свою страну"

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Александр Усик отреагировал на критику в свой адрес
Александр Усик отреагировал на критику в свой адрес / Isport.ua

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал обвинения, которые обрушились на его адрес после боя в Москве. Спортсмен также еще раз заявил, что не желает получать звание Героя Украины.

Свои заявления Усик произнес 3 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

24 канал сообщал, что в ночь на 22 июля в Москве Усик одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, поборов россиянина Марата Гассиева.

После этого Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, мол, героями Украины есть бойцы, которые защищают страну на Донбассе.

Комментируя ажиотаж вокруг вероятного присвоения Усику звание Героя Украины, сам боксер заявил, что не требует наград от государства.

Я абсолютно не обращаю внимания на то, что они говорят. Потому что я делаю то, что я делаю, я прославляю свою страну, свою семью, своих близких. Я зарабатываю деньги, я живу так. Я совершенно не понимаю, почему людям не нравится то, что я делаю,
– заявил Усик.

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Вы за собой смотрите, я имею в виду тех, кто говорит, давать или не давать (звание Героя Украины, – ред.). Ничего не надо давать. Я серьезно говорю: я не считаю, что я сделал что-то такое героическое, но если так взять, то за что-то же дают звание... Некоторым людям не нужны эти победы. А что тогда нужно? Это нам нужно, мы этим живем, мы этим занимаемся, очень много людей, детей мотивируем,
– подчеркнул боксер.

К слову, накануне очередную волну критики в свой адрес Усик поднял тем, что одобрительно высказался о действиях пророссийского журналиста и блогера Анатолия Шария, назвав его "красавчиком".

 

 

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости политики Награды Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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