Александрия – Арсенал-Киев: видео гола и моментов матча
В матче 4-го тура УПЛ лидер чемпионата "Александрия" принимала аутсайдера "Арсенал-Киев".
Несмотря на такое разное положение команд в турнирной таблице, зрители не увидели большого количества голов. Первый гол в матче был забит аж во втором тайме. Его автор – Цуриков, который в касание замкнул пас головой после подачи с углового.
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Гол Цурикова в ворота "Арсенал-Киев"
Этот гол стал единственным в матче.
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Источник: 24 Канал
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