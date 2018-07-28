Александрия – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Команды, которые претендуют на попадание в первую шестерку УПЛ – "Александрия" и "Заря" сыграют между собой во втором туре чемпионата.

Несмотря на то, что "Александрия" играет дома, она не является фаворитом этого противостояния, по мнению букмекеров. При том что в предыдущем туре "Александрия" на выезде обыграла львовские "Карпаты", а "Заря" лишь благодаря ошибке защитника соперника смогла одержать волевую победу над "Мариуполем" на домашнем поле.

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Так, в PariMatch коэффициент на победу "Александрии" составляет 3,30. Гораздо больше шансов у луганчан – 2,39. Даже ничья в этом матче более вероятна, чем победа хозяев поля – 3,05.

Похожие коэффициенты на этот матч дает и "Фаворит". Там победа "Зари" оценена в 2,34. На "Александрию" те же 3,30. Зато ничья имеет больший коэффициент – 3,15.

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Наибольшие коэффициенты на победу одной из команд дает Marathon bet – 3,22 на "Александрию" и 2,48 на "Зарю". Ничья же получила 3,05.

Напомним, матч между "Александрией" и "Зарей" состоится в субботу, 28 июля. Начало в 17:00 часов.

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