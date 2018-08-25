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"Александрия" победила "Ворсклу" и вышла в лидеры УПЛ

49 Читати новину українською
Александрия победила Ворсклу
Александрия победила Ворсклу / ФК "Александрія"

"Александрия" продолжает оставаться в лидерах УПЛ. На этот раз команда Владимира Шарана дома обыграла полтавскую "Ворсклу".

Александрия – Ворскла 2:0
Голы: Банада, 14, 17

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Ключевым в матче стал отрезок между 14-й и 17-й минутами, когда дважды удалось отличиться Евгению Банаде. Сначала он головой замкнул подачу с углового, а впоследствии опять же головой отправил мяч в сетку после подачи с угла штрафной.

Впоследствии "Александрия" имела шанс сделать счет разгромным. Но Богдан Шуст довольно удачно действовал во время удара со штрафного.

Тот же Банада мог оформлять хет-трик в матче, в одном из моментов мяч после его удара попал в руки Кареке. Арбитр матча не заметил этот эпизод.

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"Александрия" одерживает пятую победу  в шести матчах и с 15 очками остается среди лидеров УПЛ. Столько же очков у "Шахтера", который на первой строчке.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Ворскла ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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