"Александрия" победила "Ворсклу" и вышла в лидеры УПЛ
"Александрия" продолжает оставаться в лидерах УПЛ. На этот раз команда Владимира Шарана дома обыграла полтавскую "Ворсклу".
Александрия – Ворскла 2:0
Голы: Банада, 14, 17
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Ключевым в матче стал отрезок между 14-й и 17-й минутами, когда дважды удалось отличиться Евгению Банаде. Сначала он головой замкнул подачу с углового, а впоследствии опять же головой отправил мяч в сетку после подачи с угла штрафной.
Впоследствии "Александрия" имела шанс сделать счет разгромным. Но Богдан Шуст довольно удачно действовал во время удара со штрафного.
Тот же Банада мог оформлять хет-трик в матче, в одном из моментов мяч после его удара попал в руки Кареке. Арбитр матча не заметил этот эпизод.
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"Александрия" одерживает пятую победу в шести матчах и с 15 очками остается среди лидеров УПЛ. Столько же очков у "Шахтера", который на первой строчке.
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