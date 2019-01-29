Allseeds начала 2019 год рекордной нагрузкой масла

Инфраструктура масляно-добывающего комплекса Группы Allseeds в порту "Южный" еще раз напомнила о ее логистических преимуществах.

В течение недели, в январе 2019 года, компанией было загружено два судна, "ARIONAS" и "Maersk Trenton", по 35 тысяч тонн подсолнечного масла каждое. Средняя скорость загрузки составляла более 750 тонн в час.

Такие темпы загрузки масла стали возможными благодаря удачным проектным решениям и инвестициям Группы в развитие своей собственной и портовой инфраструктуры, а также плодотворному сотрудничеству с надежным портовым оператором – компанией ТИС.

Все это является хорошей основой для создания в порту "Южный" Черноморско-серeдземноморського хаба растительных масел, необходимого для повышения конкурентоспособности масляного бизнеса Украины на мировых рынках. Преимущества работы с перевалочным терминалом растительных масел Allseeds понимают и ценят глобальные игроки и его постоянные партнеры – компании Кernel, Cargill, Avril и др.



