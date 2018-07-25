Американские звезды поддерживают Деми Ловато после передозировки наркотиками
Американские знаменитости озаботились состоянием здоровья знаменитой певицы Деми Ловато, которая 24 июля попала в больницу после передозировки наркотиками.
Звезды публикуют сообщения на своих страницах в социальных сетях, адресованные Деми Ловато.
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Отметим, что накануне представитель певицы опроверг слухи о том, что Ловато употребляла героин. Однако какой это был наркотик, пока неизвестно. Известно, что девушка очнулась в больнице и находится со своей семьей.
Поддержку певице выразили Ким Кардашян, Леди Гага, Бруно Марс, Эллен Дедженерес, Приянка Чопра, Лили Аллен и другие.
Мы все должны обнять Деми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленьких монстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренний мир и покой,
– прокомментировала инцидент Леди Гага.
"Весь свет и молитвы для тебя, девочка", – написала Ким Кардашян.
Американский певец Ник Джонас отметил, что следит за новостями о Деми.
"Все мы любим тебя и молимся, чтобы тебе стало лучше. Она боец", – отметил Джонас.
Известная певица Камила Кабельо тоже написала пост поддержки Деми Ловато.
"Ты в моих мыслях. Вся моя любовь тебе", – Кабельо.
"Я очень люблю Деми Ловато. У меня разбито сердце из-за того, что ей приходится через все это проходить. Она – свет в этом мире, и я посылаю свою любовь ей и ее семье", – заявила Эллен Дедженерес.
"Я люблю тебя, Деми", – Ариана Гранде.