Американские звезды поддерживают Деми Ловато после передозировки наркотиками

Американские знаменитости озаботились состоянием здоровья знаменитой певицы Деми Ловато, которая 24 июля попала в больницу после передозировки наркотиками.

Звезды публикуют сообщения на своих страницах в социальных сетях, адресованные Деми Ловато.

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Отметим, что накануне представитель певицы опроверг слухи о том, что Ловато употребляла героин. Однако какой это был наркотик, пока неизвестно. Известно, что девушка очнулась в больнице и находится со своей семьей.

Поддержку певице выразили Ким Кардашян, Леди Гага, Бруно Марс, Эллен Дедженерес, Приянка Чопра, Лили Аллен и другие.

Мы все должны обнять Деми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленьких монстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренний мир и покой,

– прокомментировала инцидент Леди Гага.

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 июля 2018 г.

"Весь свет и молитвы для тебя, девочка", – написала Ким Кардашян.

Sending lots of light and prayers to you baby girl @ddlovato — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 июля 2018 г.

Американский певец Ник Джонас отметил, что следит за новостями о Деми.

"Все мы любим тебя и молимся, чтобы тебе стало лучше. Она боец", – отметил Джонас.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) 25 июля 2018 г.

Известная певица Камила Кабельо тоже написала пост поддержки Деми Ловато.

"Ты в моих мыслях. Вся моя любовь тебе", – Кабельо.

you’re in my thoughts @ddlovato, sending you love ️ — camila (@Camila_Cabello) 24 июля 2018 г.

"Я очень люблю Деми Ловато. У меня разбито сердце из-за того, что ей приходится через все это проходить. Она – свет в этом мире, и я посылаю свою любовь ей и ее семье", – заявила Эллен Дедженерес.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 июля 2018 г.

"Я люблю тебя, Деми", – Ариана Гранде.