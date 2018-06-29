Американский журнал Rolling Stone назвал лучшую песню с начала XXI века

Американский журнал Rolling Stone назвал лучшую песню от начала XXI века / Фото из открытых источников

Топ-100 лучших песен от начала XXI века составил американский журнал о музыке Rolling Stone. Список формировали на основе мнений музыкантов, продюсеров, критиков и экспертов индустрии, которых попросили составить собственные списки "лучшей музыки" за 18 лет с начала 2000-х годов.