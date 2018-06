Американский журнал Rolling Stone назвал лучшую песню с начала XXI века

Топ-100 лучших песен от начала XXI века составил американский журнал о музыке Rolling Stone. Список формировали на основе мнений музыкантов, продюсеров, критиков и экспертов индустрии, которых попросили составить собственные списки "лучшей музыки" за 18 лет с начала 2000-х годов.

Первое место в рейтинге получила песня певицы Бейонсе – Crazy in Love из альбома 2003 Dangerously in Love.

На втором месте – композиция Paper Planes британской певицы M.I.A.

На третьем – Seven Nation Army группы The White Stripes.

В топ-10 также вошли композиции Hey Ya! дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джея Зи, Maps американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep британской певицы Адель, Royals новозеландской певицы Лорд и Last Nite группы The Strokes.