В Крыму обнаружили позиции "Бастиона", с которого россияне запускают "Ониксы" по Украине

OSINT-аналитики обнаружили позиции для российского берегового ракетного комплекса "Бастион" в Севастополе. Россияне используют систему "Бастион" для ударов по Украине сверхзвуковыми крылатыми ракетами P-800 "Оникс".

OSINT-проект Radio&Nukes опубликовал спутниковые снимки расположения "Бастиона". Очень вероятно, что зенитно-ракетный комплекс К-300П "Бастион-П" расположен на территории авиабазы Черноморского флота России "Херсонес" в Севастополе.

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Россия расположила "Бастион" на авиабазе "Херсонес"

"Бастион" расположен рядом с бывшим радаром космического наблюдения, обеспечивающим раннее предупреждение нападения баллистических ракет.

В октябре 2014 года Россия после аннексии Крыма Россия объявила, что РЛС "Днепр" под Севастополем будет модернизирована и заступит на боевое дежурство в 2016 году. Однако позже стало известно, что вместо модернизации там будет сооружена новая РЛС "Яхрома".



Место расположения "Бастиона" в Крыму / Фото Radio&Nukes

На это место указывает также OSINT-исследователь D. mojavensis, показывая позицию предполагаемого пуска П-800 "Оникс" на картах.



Где расположен российский "Бастион" в Крыму / Фото Radio&Nukes

OSINT-аналитики выявили позиции для российского "Бастиона" в Севастополе благодаря опубликованным в сети вероятным кадрам запуска ракеты П-800 "Оникс" 22 октября.

Показываем на карте, где Россия расположила "Бастион" в Крыму

Какую угрозу представляет ракета "Оникс"