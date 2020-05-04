Анатолий Бондаренко: что известно о мэре Черкасс, его политическом прошлом и любимом Mercedes

Многолетний глава ВО "Батькивщина" в Черкасской области Анатолий Бондаренко в течение последних дней стал известным на всю страну. Речь идет о скандале из-за самовольного смягчения карантина в городе. За это его резко раскритиковали в Офисе Президента и лично глава МВД Арсен Аваков. Некоторые факты из биографии Анатолия Бондаренко.

Биография Анатолия Бондаренко и его политическая карьера

К теме Ничего мне не будет, разве что дело сфабрикуют, – мэр Черкасс Бондаренко

45-летний Анатолий Бондаренко родом из поселка Лысянка Черкасской области. В 1992 – 1994 годах служил в Вооруженных Силах Украины в разведывательной роте спецназначения.

Учился в Черкасском государственном технологическом университете на факультете "Экономики и управления", а также в Уманском национальном университете садоводства на факультете "Экономики и предпринимательства".

После армии работал на Лысянской строительно-торговой базе "Строительные материалы" товароведом (1994 – 1996), в Лысянском районном доме культуры (1996 – 1998). Также был заместителем председателя Всеукраинской общественной организации "Лига украинской молодежи" (2001 – 2002).

В течение 2002 – 2005 годов Бондаренко был председателем Лысянского сельсовета, а в 2005 – 2006 годах возглавлял Лысянскую райадминистрацию.

В 2006 – 2010 годах работал заместителем гендиректора аграрной компании "Нибулон". А в течение 2010 – 2013 годов вел предпринимательскую деятельность.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины" как мажоритарщик по 199 округе, но избран не был.

Вторично Бондаренко безуспешно баллотировался в Верховную Раду в 2014 году как мажоритарщик уже по 194 округу.

В 2014 – 2015 годах работал помощником-консультантом народного депутата Алексея Рябчина от "Батькивщины".

С ноября 2015 года Бондаренко является городским головой Черкасс. Также трижды был избран депутатом Черкасского областного совета. С марта 2010 года возглавляет Черкасскую областную организацию партии ВО "Батькивщина".



Анатолий Бондаренко уже много лет является активным членом "Батькивщины" / Фото ТСН"

Доходы и декларация Анатолия Бондаренко

Зарплата мэра Черкасс за 2019 год составила 1 миллион 41 тысячу грн. Доход супруги – почти 1 миллион 160 тысяч гривен, продано имущества на 130 тысяч гривен, государственная помощь – 23 тысяч грн. У супругов открыто 13 счетов в "Приватбанке" и один – в Сбербанке. Суммы, находящиеся на счетах, в декларации не указаны.

Бондаренко владеет квартирой в Черкассах на 111 квадратных метров. Также в декларации есть новоприобретенный в 2019 году жилой дом с нежилыми помещениями, площадью 534,1 кв.м, собственником которого записан Бондаренко. Где именно стоит дом – не указано.

27% собственности на нежилые здания в Черкассах площадью 389,4 квадратных метров владеет жена Бондаренко – Валерия.

Также у мэра Черкасс немало земельных участков. Земельный участок в Черкассах – 936 квадратов, в Лысянке – 458 квадратов – в собственности самого Бондаренко. Земельные участки в Лысянке, площадью 1047 и 1617 квадратов, принадлежит Лысянскому поселковому совету, а правом пользования владеет сам Бондаренко, его жена и дети. Земельный участок в селе Хижинцы Черкасской области – 300 кв. м – арендует жена.

Нет и адреса населенного пункта еще одного земельного участка площадью 1312 кв. м., который арендует жена Бондаренко Валерия.

Автопарк Бондаренко

Бондаренко – владелец двух автомобилей – ВАЗ и ЗАЗ, 2007 и 2014 года выпуска соответственно.

В собственности жены MAZDA 2007 года выпуска и Lexus RX350, 2011 года выпуска.

Еще один Lexus LX570 записан на мать Бондаренко – Елену Куприяновну.

В декларации также записаны две машины Mercedes Benz, приобретенные в 2018 и 2019 годах. Один, в 2018 году приобрет и записан на мэра, а второй – на Григория Заичка.

Скандалы, связанные с Бондаренко

Все скандалы и открытые уголовные дела против Бондаренко были связаны с препятствованием работе депутатов Черкасского горсовета и с недостоверной информации в декларациях. Правоохранители уже третий год проверяют чиновника по уголовной статье "Декларирование недостоверной информации".

Скандалы с декларациями

В 2018 году управления защиты экономики в Черкасской области выявило, что Бондаренко пользуется джипом Lexus LX 570, 2012 года выпуска, который записан на его мать Елену Бондаренко и отсутствует в е-декларациях чиновника.

По информации правоохранителей, Бондаренко ездил на мамином "Лексусе" с июля 2016 года. Однако в е-декларации городского головы за 2016 и 2017 года этот транспортное средство не было внесено.

В отношении матери Бондаренко, то, по данным местных СМИ, Елена Куприяновна в 2016 году также приобрела две квартиры в черкасском жилом комплексе "Семейный", который принадлежит однопартийцу мэру Михаилу Мушієку. Ориентировочная стоимость жилья составляет 2 миллиона гривен. Женщина, по словам ее сына, имеет таксомоторный бизнес, который ранее принадлежал самому Анатолию Бондаренко.

В 2016 году Бондаренко не указал в электронной декларации швейцарские часы Zenith, который ему подарили местные депутаты. 8 августа 2016 года черкасский мэр получил ценный подарок в виде часов от группы депутатов около 10 – 15 человек, которые "скинулись средствами" на сумму 1 тысячу долларов каждый.

Сессия на Чернечей горе

В 2018 году состоялась скандальная "сессия" на Чернечей горе в Каневе. После этого в прокуратуре открыли на Бондаренко еще одно дело. Мэру Черкасс сообщили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского горсовета.

Следствие установило, что Бондаренко провел 22 августа "тайную" сессию городского совета за участия части депутатов в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе. При этом оппозиционные депутаты, общественность и журналисты узнали о проведении заседания уже постфактум. Информация о проведении заседания появилась на сайте мэрии в 15:54, тогда как сессия должна была начаться в 15:00.

Чтобы вручить городскому голове Черкасс подозрение, правоохранители ловили его несколько дней. 3 октября, они прибыли в здание горсовета, однако, в рабочее время Бондаренко в кабинете не застали. Также было установлено, что с 4 по 22 октября мэр города собирался идти в отпуск. Когда же наконец Бондаренко приехал на "Мерседесе" своего брата, работники прокуратуры оцепили все выходы из транспортного средства.

Любимый "мерс" Бондаренко

В прошлом году этот "Мерседес" стал "главным героем" скандала вокруг Бондаренко. Осенью эту машину Бондаренко продали подрядчику в девять раз дороже, чем покупали. Машину 2 октября 2019 года у брата городского Бондаренко Николая приобрел предприниматель Македон Рустамян за 1,4 миллиона гривен. Проданный автомобиль фактически находился в пользовании мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Именно на этом "Мерседесе" он летом прошлого года показательно возил влюбленные пары черкасских молодоженов до местного Загса. Также именно в нем "баррикадировался" от вручения подозрения местными прокурорами годом ранее.

Интересно, что "покупатель" автомобиля Македон Рустамян является одним из подрядчиков, с которым сотрудничала Черкасская городская рада за годы каденции Анатолия Бондаренко. В частности, согласно системе "Прозорро" и портала Spending.gov.ua в 2017 – 2018 годах Рустамян получил из местного бюджета около 6 миллионов грн на ремонт улиц города.

Все соответствующие договоры были заключены с ним без применения тендерных процедур. Рустамян зарегистрировался предпринимателем всего за несколько дней до того, как получить первый подряд от Черкасского городского совета в 2017 году.

Согласно декларации Николая Бондаренко, в 2018 году машина была приобретена всего за 151 тысячу гривен, что в 9 раз меньше цены продажи.



Любимый "Мерседес" мэра Черкасс Бондаренко / Фото Черкасского городского совета

Что известно о семье Бондаренко

Жена Бондаренко Валерия Александровна – является совладелицей и руководителем ООО "Премиум-качество" (Черкассы), которое занимается переработкой молока, производством масла и сыра.

Воспитывают двух дочерей Елизавету и Виолетту и сына Макара.

Брат Бондаренко является заместитель председателя исполкома Лиснянского поселкового совета Черкасской области.



Анатолий Бондаренко с семьей / Фото с фейсбук-страницы Бондаренко