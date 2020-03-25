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      Андрей Садовый воззвал к помощи: Каждого, кто сдаст кровь, мы завезем на такси бесплатно

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      Мэр города Львова Андрей Садовый отметил необходимость доноров крови. Каждого, кто согласится сдать кровь, бесплатно завезут на такси в Центр крови на Пекарскую и обратно.

      Андрей Садовый опубликовал просьбу на своей странице в телеграме и призвал львовян сдать кровь. Такая необходимость возникла из-за того, что вскоре львовский Центр крови может остаться без запасов.

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      Андрей Иванович попросил всех, кто может приобщиться к числу доноров, сделать это в ближайшее время, поскольку карантин негативно повлиял на готовность доноров сдавать кровь. Появилась угроза, что ее не хватит на критические случаи.

      Завтра начинает работать такой сервис: каждого, кто готов сдать кровь, мы завезем в Центре крови на Пекарскую и обратно на такси бесплатно. Такую услугу мы получили благодаря друзьям из протестантской церкви,
      – написал мэр.

      Все желающие могут звонить диспетчеру Натальепо номеру 096–457–54–47.

       

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      Автор: Кристина Кобак
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Андрей Садовой Новости Львова Новости Украины
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