Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС

Вже 3 місяці Уряд героїчно бореться із схемами на митниці. Проводяться наради із силовиками, проголошуються гучні заяви про 100 додаткових мільярдів у бюджет до Нового року. За митниками вже окрім СБУ та прокуратури наглядають і поліцейські. Ледве військові кораблі не використали, нам рапортують про збільшення надходжень у бюджет.

Раптом в липні проводяться обшуки у Вінницькій податковій, а цього тижня Кабмін звільняє головного фіскала країни.

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Почнемо із масштабів втрат на митниці, щоб зрозуміти про які суми йдеться. Інститут соціально-економічної трансформації оцінив їх як мінімум в 75 мільярдів гривень на рік, зіставивши дані Європейської служби статистики про експорт товарів з ЄС та їі українського аналога про імпорт цих же товарів. Різниця між ними показує скільки товарів загубилося на кордоні з Європою.

Враховуючи, що, наприклад, Китай не завжди розкриває Україні інформацію про товари, які йдуть в Україну, то початкову цифру треба помножити мінімум на два. То ж 150 мільярдів гривень – ласий шматочок, чи не так? І ці гроші ой як потрібні. Бо і в бюджеті дірка, а на носі виплата боргів, а чи дасть МВФ гроші – невідомо, та ще й наступний рік – рік подвійних виборів, і ці гроші потрібні не тільки державі, а й партійним касам тих, хто при владі.



Рік подвійних виборів: гроші, що відмиваються на митниці, потрібні не тільки державі

Тепер подивимось, чим є Державна фіскальна служба. Ще за часів Януковича екс-міністр доходів та зборів Клименко об'єднав митну та податкову адміністрації в Міністерство доходів та зборів для консолідації всіх фінансових потоків і зручності контролю за ними, чим і поклав початок знищення митної справи, бо податкова складова доволі швидко поглинула митницю.

Але задумка Клименка живе і зараз, ДФС – це і митниця з її тіньовими потоками і податкова, в якій теж можна провертати різні схеми з ПДВ, надавати відстрочки сплати податків, а ще й інформація про всіх платників податків, яку можна використовувати для силового тиску на бізнес. Той, хто контродює ДФС – той фактично контролює надходження в бюджет та величезні тіньові потоки.

Після всіх гучних заяв про спільну боротьбу з контрабандою, в якій ДФС, СБУ та Генпрокуратура мали б об’єднати зусилля, ми бачимо що між ними відбувається конфлікт, який демонструє нам протистояння між Президентом та Прем’єр-міністром. А гасла про посилення боротьби з контрабандою, чи корупцією лише прикривають цей конфлікт.

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Коли в Уряді прийняли рішення викурити СБУ з митниці, та розставити поліцейських на кожному пункті пропуску, почалась боротьба за потоки. Адже не секрет, що через схеми на митниці бюджет недоотримує мільярди доларів, і хтось ці потоки недоотриманих доларів кладе в кишеню. СБУ просто так вирішило не здавати позиції, тож разом з Генеральною прокуратурою, яка, як відомо, теж контролюється політичною силою Президента, в липні провела масштабні показові обшуки та затримання в податковій Вінницької області, а це оточення керівника ДФС, який кілька днів тому був звільнений.

Це можна розцінювати як удар по Прем’єр-міністру, як спробу схилити його до підтримки Президента на майбутніх виборах. Адже саме Прем’єр-міністр контролює фінанси держави, які влада може використовувати у передвиборчих цілях. Раніше завжди перед виборами підіймали пенсії, зарплати вчителям та шахтерам, напевно і зараз влада збирається йти тим самим шляхом. І державними грошима керувати - зарплати підняти, і потоки контролювати, щоб партійні каси наповнити.

Шкода що у всій цій історії не знайшлось місця для реформи Державної фіскальної служби, про яку говорять вже 4 роки. Кілька днів тому виконуючого обов’язки Голови ДФС замінив черговий виконувач обов’язків. Ним став Олександр Власов, екс-очільник Одеської митниці.



Призначення Власова – технічна заміна, а не обіцяні системні зміни

Кілька фактів про нього: він був керівником спецпідрозділу Фантом, спеціальний підрозділ податкової міліції, що займається боротьбою з економічною злочинністю та контрабандою вздовж лінії зіткнення, про масштаби контрабанди в зоні АТО ходили легенди, коли був керівником мобільних груп так званих чорних сотень, то за рік роботи донараховано всього лиш 60 мільйонів гривень штрафів, стягнуто очевидно нуль, бо на мій запит цифру так і не надали, коли керував одеською митницею – там діяли групи контрабандистів.

За 2 тижні до свого звільнення очільник ДФС усунув Власова з посади начальника Одеської митниці на період службового розслідування крадіжки 37 контейнерів із тканиною та іншими товарами. Це просто технічна заміна, переставляння стільців, а не обіцяні системні зміни. Від переміни місць доданків сума не змінюється.

Банальна рокіровка від Уряду, що вказує на доволі коротку лаву запасних та небажання втрачати контроль над органом, який стягує податки та митні платежі. Це можна зрозуміти, адже саме Уряд і Прем`єр відповідають за бюджет та фінансування всіх функції держави та людей. Чого не можна зрозуміти, так це чому не відбувається справжня реформа ДФС, не створюється сильна митна адміністрація та не змінюються підходи в роботі фіскалів.

А що ж там митниця? Що там з контрабандою, чи вже зупинили за 3 місяці масштабного наступу? Не зважаючи на гучні заяви, що надходження від митниці зростають від рішучих дій Уряду, насправді вони зростають, бо відбувається звичайне зростання імпорту та росте курс долара, то ж не дивно, що грошей у гривнях за два місяці надійшло більше, ніж у тому ж періоді минулого року.



Справжня товарна контрабанда – це величезні групи злочинців

Зрозуміти, що справді почали боротись з порушниками митних правил ми зможемо тоді, коли відбудуться арешти митних мінімізаторів, імена яких добре відомі правоохоронним органам. Справжня товарна контрабанда – це величезні, добре організована групи злочинців, а не перевезення через кордон блоку цигарок чи ящику горілки.

Традиційно за політичною боротьбою чи битвою за потоки забувають про державні інтереси. Наші підприємці і далі перебувають в нерівних умовах з порушниками митних правил, продовжується нечесна конкуренція, і сумлінні бізнесмени програють тим, хто працює "вчорну". Щоб зупинити "сірий" та "чорний" імпорт не потрібно винаходити велосипед.

В світі контрабанду зупиняють 4 речі – сильна митна адміністрація, дієвий митний пост-аудит контроль, неможливість реалізувати нелегальний товар всередині країни, міжнародна співпраця по обміну інформацією з митницями інших країн. В Україні немає жодної з цих чотирьох речей. І напевно не буде, поки не пройдуть вибори.