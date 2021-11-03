Антивакцинаторы вышли "защищать свои права" в Киеве: фоторепортаж акции

В Киеве тысячи антивакцинаторов собрались на акцию протеста. Они принесли плакаты с надписями о том, что вакцинация "зло", а они "защищают" свои права и своих детей.

Они вышли на улицу, чтобы власти разрешили им ходить без масок, не вакцинироваться и работать. Контингент разный – от детей до пенсионеров, от тех, кто не знает, где расположена Рада, и до известных людей.

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В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию

Утром 3 ноября антивакцинаторы собрались на акцию протеста в правительственном квартале. Ориентировочно в 8 утра несколько сот человек пришли до Верховной Рады и Кабинета министров.



Люди в Киеве на акции против вакцинации / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Известно, что координировались через группы в телеграм-каналах и других социальных сетях. Предварительно сообщали, что придут не только местные, а специально на акцию приедут из разных областей.



Антивакцинаторы с утра собрались в центре столицы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ориентировочно по состоянию на 9:30 активисты перекрыли движение по центру Киева. Они держат в руках плакаты против вакцинации:

"Нет принудительной вакцинации!";

"Мое тело – мой выбор и мои права";

"Скажи "нет" ковид-паспортам".

Кроме того, традиционно на плакатах призывы "против фашизма" и "геноцида". Антиваксеры скандировали "стоп геноцид", а кое-кто молился.

Фактически все участники акции – без масок!



Антивакцинаторы считают, что вакцина влияет на репродуктивную функцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Протестующие озвучивают, что якобы вакцина влияет на репродуктивную функцию. В Минздраве сообщали, что вакцина против COVID-19 не вредит даже беременным . Клинические исследования подтверждают – у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий от прививки. В то же время COVID-19 может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности. Зато ученые получили доказательства, что коронавирус поражает репродуктивную систему мужчин.

Среди протестующих – экс-нардепка и антивакцинатор Надежда Савченко с сестрой Верой. Кстати, недавно она воспользовалась поддельными сертификатами о прививке в "Борисполе", за что уже получила подозрение.



Люди не соблюдали социальную дистанцию и были без масок / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Активисты перекрыли в правительственном квартале улицы Грушевского и Шелковичную. Несмотря на дождь и запрет проведения массовых мероприятий в красной зоне, – сотни адептов жизни в красной зоне прогуливались по пешеходным переходам, чтобы создать неудобства для привитых киевлян, которые едут на работу.

Автомобилисты ссорились с участниками акции, но проехать им все равно не давали;

из-за митинга почти весь центр Киева остановился в больших пробках;

Нацгвардия и полиция на нарушение карантинных требований – отсутствие в толпе масок и несоблюдение социальной дистанции, фактически никак не реагировали.



Полиция не реагировала на то, что люди без масок и не соблюдают социальную дистанцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В 11 часов организаторы акции продолжают свою деятельность – они запланировали провести "вече" под Верховной Радой.

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Акция антивакцинаторов привела к транспортному коллапсу

Уже ориентировочно в 11:30 многочисленный митинг сторонников теории заговоров и нежелающих предотвращать распространение смертельно опасной болезни COVID-19 привел к транспортному коллапсу в Киеве.



Сотни антивакцинаторов высказывали свою позицию в центре Киева / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Активисты заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской. Более того, целенаправленно мешали проезду машин на Парковой дороге.

Из-за єтого заторы образовались на основных улицах города – согласно данным Google maps, "стояли" почти 30 улиц.



Где в Киеве сложно проехать 3 ноября / Скриншот из Google maps

Однако активисты и дальше протестовали. В полиции рассказали, что еще по состоянию на 10:40, привлекли для обеспечения порядка на улицах:

представителей структурных подразделений столичной полиции;

в том числе сотрудников взрывотехнической службы;

сотрудников полиции диалога;

а также военнослужащих Нацгвардии.



Люди на акции вели себя мирно, хоть и держали в руках плакаты сомнительного содержания / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди разблокировали правительственный квартал. Однако продолжили акцию на площади Конституции под стенами Верховной Рады. Там собрались ориентировочно 2 тысячи человек.

Параллельно глава Минздрава Виктор Ляшко назвал действо насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.

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Министр здравоохранения решительно раскритиковал протестные настроения антивакцинаторов.

Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас,

– подчеркнул Ляшко.

Ляшко также призвал украинцев:

вакцинироваться;

получать только проверенную информацию из официальных источников;

не верить фейкам о вакцинации.



Люди выступают против паспортов вакцинации / Фото Алины Туришин, 24 канал

Кстати, на акции были религиозные люди с крестами на груди и молитвенниками в руках. Известно, что некоторые церкви также занимаются антивакцинаторской пропагандой.



Участники под Радой держали плакаты против якобы "COVID-дискриминации" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В частности секретарь СНБО Алексей Данилов ранее выразил сожаление, что участие в антивакцинаторской кампании принимает церковь: "я вообще не знаю, каким позором надо заниматься, чтобы на себя брать ответственность за жизнь других людей – ну уж не хотите вакцинироваться, ну сядьте дома и сидите, никуда не ходите".



Люди также считали, что они якобы отстаивают свои конституционные права / Фото Валентины Полищук, 24 канал

. Некоторые церкви распространяют вымысел российской пропаганды о том, что в организм людей с помощью вакцины против COVID-19 хотят ввести микрочипы . Мол, чтобы контролировать людей с помощью технологий 5G. На самом деле вакцина не содержит чипов. Например, известная двухвалентная Pfizer разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК) – то есть она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.



Многие активисты снимали акцию на камеру и фотографировали / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Будучи под стенами Верховной Рады, организаторы из громкоговорителя призвали нардепов среагировать на их требования.



Организаторы скандировали требования к власти в громкоговоритель / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В частности они требовали:

не вакцинировать детей;

не вводить штрафы за проезд без сертификата.



На акцию пришли люди разного возраста и статуса / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Украине действительно начали вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Однако врач объяснила, что в подростковом возрасте, которыйфизиологически характеризуется снижением общего иммунитета, шансы заболеть тяжелым COVID-19 большие . Поэтому даже если вакцинированные дети заболеют, недуг будет протекать в легкой форме и без осложнений.

Кроме того, на акции под Верховной Радой был один из ее организаторов Остап Стахив со Львова, что является инициатором многих провокаций.



Люди держали плакаты с надписью "вакцинация убивает" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Антивакцинаторы под Радой требовали разрешения ходить без масок и не вакцинироваться / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По данным СМИ, собравшимся раздавали листы с контактами лидеров антиваксеров во всех областях.



Людям раздавали так называемую "литературу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Протест заблокировал проезд скорых с больными COVID-19

Врач-инфекционист Станислава Гапонова написала, что была вынуждена объезжать антивакцинаторский протест, ведь появление сторонников теории заговоров на дорогах является "сплошным дном".

Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от COVID-19, а некоторых отправлять в стационар, потому что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы,

– подчеркнула Гапонова в другом посте.

Она рассказала, что в пробке была скорая, где реанимировали пациента с дыхательной недостаточностью из-за COVID-19. Он, по ее словам, был невакцинированным, но хотел привиться. На отказе настояла его дочь.

"Это пожилой мужчина. Он может говорить. С ним дочь. Он говорит ей – видишь, я же просил сделать мне прививку...", – написала врач.



Люди держали плакаты, в которых заявляли, что они против "медицинского эксперимента" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

. В Минздраве опровергли тезис антивакцинаторов "Большая фарма наживается на продаже вакцин". Вроде бы рынок вакцин делят крупные корпорации и на этом зарабатывают невероятные деньги. Там рассказали, что иметь прибыль с вакцин сложно и малоэффективно . Намного выгоднее и проще продавать гомеопатию и БАДы.



Люди озвучивали известные фейки по вакцинации /Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ориентировочно в 15:40 полиция сообщила, что мероприятия закончились.

Правонарушений не зафиксировали,

– рассказали в ведомстве.

Полицейские заверили, что и дальше "несут службу по реализации безопасности и порядка на территории столицы".



Полиция отчиталась, что массовая акция в Киеве, который находится в красной зоне, прошла без нарушений / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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