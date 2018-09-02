Арсенал-Киев – Заря: видео голов и моментов матча УПЛ

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"Арсенал" Киев в 7-м туре УПЛ дома принимает луганскую "Зарю". После первого тайма гости выиграют с разгромным счетом.

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