Арсенал-Киев – Заря: видео голов и моментов матча УПЛ
"Арсенал" Киев в 7-м туре УПЛ дома принимает луганскую "Зарю". После первого тайма гости выиграют с разгромным счетом.
Гол Александр Караваев, 5 ("Заря") – 0:1
Гол Дмитрий Хомченовский, 13 ("Заря") – 0:2
Гол Рафаэль Ратао, 44 ("Заря") – 0:3
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Источник: 24 Канал
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