Отважный жест – раз в неделю: в ОК "Юг" ответили, как враг использует КАБы

Россияне продолжают наносить удары по территории Украины корректируемыми авиационными бомбами. Только в течение марта 2024 года враг выпустил 3 тысячи КАБов. Это мощное оружие он применяет и по правобережью Херсонщины.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что на Херсонском направлении со стороны противника наблюдается очень взвешенная осторожность в использовании тактической авиации.

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Очень быстро убегают

Россияне редко решаются приближаться к пусковым рубежам, с которых может выпускать управляемые авиабомбы.

Фактически последний месяц россияне делают такой отважный жест – один раз в неделю. Тогда самолет приближается, направляет корректируемые авиабомбы – одну, две или три – в направлении правого берега и очень быстро ретируется с этого направления. Он там чувствует себя в опасности,

– объяснила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга.

В то же время на Запорожском направлении происходит большая активность вражеской авиации. Оккупанты чувствуют себя там более раскованно, и очень часто используют корректируемые авиабомбы.

"Они ежесуточно хотя бы одну, две, три авиабомбы направляют. В среднем держат свой резерв на отметке 5 – 7 корректируемых авиабомб на этих направлениях. Также параллельно россияне применяют неуправляемые авиационные ракеты. Таким образом враг подкрепляет свои штурмовые действия с авиации", – отметила Наталья Гуменюк.

Ситуация на Херсонском направлении

Россияне продолжают атаковать Херсонскую область. В ночь на 6 апреля враг запустил "Шахеды" в частности на Херсонщину. Атака была очень концентрированной, хотя это не типично для прифронтовой области.

Оккупанты пытались попасть по сельскохозяйственным мощностям региона. Таким образом враг не дает возможности местным жителям полноценно восстановить сельскохозяйственную деятельность после деоккупации.

Также россияне атаковали Херсонскую область 31 марта. Параллельно с дроновой атакой они осуществили запуск баллистики и управляемых авиационных ракет. Оккупанты нанесли удар по законсервированному агропредприятию. На счастье, пострадавших не было.