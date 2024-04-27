Спасатели до сих пор работают: ДТЭК показала жуткие кадры последствий вражеской атаки по энергетике

В ночь на 27 апреля Россия совершила массированную атаку ракетами территории нашего государства, нанеся удар по критической инфраструктуре. К сожалению, вражеские обстрелы повлекли за собой серьезные повреждения на энергетических объектах.

Первую атаку враг совершил около полуночи, а вторую – через несколько часов. В настоящее время энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы, а украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо.

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия

Из-за очередного вражеского обстрела ночью 27 апреля пострадали четыре теплоэлектростанции компании ДТЭК. К несчастью, последствия этой атаки российских оккупантов очень серьезны. На данный момент спасатели совместно с работниками энергетики активно работают над устранением последствий массированной вражеской атаки.

Трудная ночь для украинской энергетики. В эти минуты спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Сообщается, что российские оккупанты пытаются привести к отключению электроэнергии в Украине, но им это не удастся. В ДТЭК также обнародовали кадры, демонстрирующие масштабы разрушений и повреждений.

В настоящее время работают над устранением последствий повреждений / Фото ДТЭК

Детали о ночной вражеской атаке