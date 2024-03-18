Горела многоэтажка, работала ПВО по "Шахедам": все, что известно о ночной атаке 18 марта
Россияне выпустили 22 ударных дрона по нашему государству, в результате чего есть пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры. В то же время важно, что украинская противовоздушная оборона – не дремала.
Собственно, ночь на 18 марта была неспокойной для украинцев в разных регионах. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о массированном ударе "Шахедами" и ракетами.
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Сколько дронов сбили, где работала ПВО
В Воздушных силах утром 18 марта проинформировали, что было уничтожено 17 ударных беспилотников в пределах:
- Киевской;
- Полтавской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Винницкой;
- Запорожской;
- Ровненской областей.
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства РЭБ,
– говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты выпустили:
- 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области.
Поражение пожарной части на Харьковщине
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ракетного удара по пожарной части в Харьковской области был травмирован спасатель. Всего в момент атаки в здании находилось 11 пожарных.
На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте,
– констатировали в ГСЧС.
В то же время в результате обстрела со стороны врага получили повреждения:
- здание пожарной части;
- четыре пожарно-спасательные машины.
Пожар в многоэтажке Кривого Рога
Глава Днепропетровщины Сергей Лысак отчитался, что ночью над Криворожским районом сбили 2 дрона-камикадзе типа "Шахед". Обломок одного из беспилотников попал в многоэтажку в Кривом Роге, в результате чего вспыхнул пожар.
Была повреждена крыша здания, квартиры уцелели. Соответствующим службам во время спасательной операции пришлось эвакуировать 30 жителей жилого дома.
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Пострадала женщина в Хмельницкой области
Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что один "Шахед" россиян зафиксировали в регионе. Хотя его и сбила противовоздушная оборона, однако в результате падения обломка пострадала женщина 1976 года рождения.
Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние – стабильное. Добавим, что пострадал и жилой дом во время этого удара.
Удар по промышленности Кировоградщины
По словам председателя Светловодской городской территориальной общины Андрей Малицкого, было зафиксировано 9 ударов по пяти объектам промышленности в Кировоградской области. Как констатировал чиновник, одно предприятие повреждено критически.
По предварительной информации, повреждениям подверглись и 11 жилых домов. Без жертв,
– отметил Малицкий.
Следует сказать, что еще в 23:42 (17 марта) писали, что Светловодская община – под ударом дронов. Около 00:18 (18 марта) дополнили, что приближаются еще две группы "Шахедов". Вместе с тем два дрона фиксировали в регионе около 01:00.
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Новости из других регионов
- Полтавская область. Звуки взрывов слышали в Кременчугском районе, а также из соседних областей. Председатель ОВА Филипп Пронин утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
- Киевская область. В ОВА подытожили, что тревога продолжалась более двух часов. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет благодаря работе ПВО.