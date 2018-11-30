Аутсайдер чемпионата Украины подписал контракт с отечественным тренером

Аутсайдер чемпионата Украины сообщил, что заключил контракт с главным тренером.

"Арсенал-Киев" на своем официальном сайте сообщает, что подписал контракт с главным тренером команды Вячеславом Грозным до 30 июня 2019 года.

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До этого Грозный сообщал, что у него нет контракта с клубом, а только джентльменское соглашение.

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Киевскую команду Грозный возглавил в начале октября, заменив отправленного в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.

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