Аутсайдер чемпионата Украины подписал контракт с отечественным тренером
Аутсайдер чемпионата Украины сообщил, что заключил контракт с главным тренером.
"Арсенал-Киев" на своем официальном сайте сообщает, что подписал контракт с главным тренером команды Вячеславом Грозным до 30 июня 2019 года.
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До этого Грозный сообщал, что у него нет контракта с клубом, а только джентльменское соглашение.
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Киевскую команду Грозный возглавил в начале октября, заменив отправленного в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.
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Источник: 24 Канал
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