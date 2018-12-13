Аваков не пришел на допрос в ГПУ по делу "покушения" на Януковича – СМИ
Глава МВД Арсен Аваков должен был давать показания в Генпрокуратуре по делу о якобы покушении на экс-президента Украины Виктора Януковича в Харькове.
Об этом сообщает Громадське.
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"Его не было", – сказал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
В Генпрокуратуре не указали причину, по которой министр Арсен Аваков не явился на допрос. Однако отметили, что его вызовут на допрос повторно. Кроме того, когда состоится этот допрос в Генпрокуратуре также не сообщили.
Напомним, что бывший охранник президента-беглеца Виктора Януковича Сергей Бернацкий рассказал, что на экс-гаранта готовили покушение.
Источник: 24 Канал
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