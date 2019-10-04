Авария самолета Ан12 под Львовом: как проходила спасательная операция

Когда грузовой военный самолет Ан12 исчез с радаров 4 октября, авиадиспетчер в 6:48 часов сразу же объявил тревогу и сообщил, что с воздушным судном невозможно установить связь. Центральная диспетчерская аэропорта через 2 минуты объявила сбор аварийно-спасательной команды и известила взаимодействующие организации.

Аварийно-спасательная команда выехала за пределы аэродрома для поиска самолета Ан12. Найти его удалось в 7:33 часов на расстоянии примерно 1,5 километра от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта. Тогда команда начала аварийно-спасательные работы. При этом возгорания самолета не было, сообщили в аэропорту "Львов".

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Спасатели специнструментами разрезали фюзеляж самолета и освободили 3 человека. Их передали медикам. Также на месте обнаружили тела 5 погибших. Всего в самолете находились 8 человек.

Службы аэропорта действовали согласно разработанному плану мероприятий на случай возникновения аварийных ситуаций с самолетами, согласно всех нормативных документов. Службы аэропорта действовали вместе с ГСЧС, полицией, скорой медицинской помощью.

К спасательной операции от аэропорта было привлечено 45 членов личного состава и 6 единиц техники аварийно-спасательной команды.

Зона ответственности аэропорта за поисково-спасательное обеспечение – 10 километров в радиусе от контрольной точки (посередине взлетно-посадочной полосы).

На период аварийно-спасательных работ аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов, ведь был снижен необходимый уровень пожарной защиты.

Авиакатастрофу расследует Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами совместно с соответствующими правоохранительными органами.

А аэропорту отметили, что это первое авиационное событие такого масштаба во Львове со времен Скниловской трагедии.

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Что известно о крушении самолета Ан12 под Львовом?

4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан12. Он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал дозаправиться во Львове. Однако неподалеку от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Судно претерпело существенных повреждений, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех троих прооперировали) следствие рассматривает 2 версии причин катастрофы: закончилось горючее и ошибка пилота.