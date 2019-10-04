15:23
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Авария самолета Ан12 под Львовом: как проходила спасательная операция

      63 Читати новину українською
      Самолет Ан12 после падения возле Львова
      Самолет Ан12 после падения возле Львова / Фото Нацполиции

      Когда грузовой военный самолет Ан12 исчез с радаров 4 октября, авиадиспетчер в 6:48 часов сразу же объявил тревогу и сообщил, что с воздушным судном невозможно установить связь. Центральная диспетчерская аэропорта через 2 минуты объявила сбор аварийно-спасательной команды и известила взаимодействующие организации.

      Аварийно-спасательная команда выехала за пределы аэродрома для поиска самолета Ан12. Найти его удалось в 7:33 часов на расстоянии примерно 1,5 километра от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта. Тогда команда начала аварийно-спасательные работы. При этом возгорания самолета не было, сообщили в аэропорту "Львов".

      Читайте также: Читайте все самое главное об аварии самолета Ан12 под Львовом: фото

      Спасатели специнструментами разрезали фюзеляж самолета и освободили 3 человека. Их передали медикам. Также на месте обнаружили тела 5 погибших. Всего в самолете находились 8 человек.

      Службы аэропорта действовали согласно разработанному плану мероприятий на случай возникновения аварийных ситуаций с самолетами, согласно всех нормативных документов. Службы аэропорта действовали вместе с ГСЧС, полицией, скорой медицинской помощью.

      К спасательной операции от аэропорта было привлечено  45 членов личного состава и 6 единиц техники аварийно-спасательной команды.

      Зона ответственности аэропорта за поисково-спасательное обеспечение – 10 километров в радиусе от контрольной точки (посередине взлетно-посадочной полосы).

      На период аварийно-спасательных работ аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов, ведь был снижен необходимый уровень пожарной защиты.

      Авиакатастрофу расследует Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами совместно с соответствующими правоохранительными органами.

      А аэропорту отметили, что это первое авиационное событие такого масштаба во Львове со времен Скниловской трагедии.

       Читайте также: Авария Ан12 возле Львова: фамилии пострадавших

       

       

       

      Что известно о крушении самолета Ан12 под Львовом?
      4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан12. Он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал дозаправиться во Львове. Однако неподалеку от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Судно претерпело существенных повреждений, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех троих прооперировали) следствие рассматривает 2 версии причин катастрофы: закончилось горючее и ошибка пилота.

      blog_ava
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      2364
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Катастрофа Авария самолета под Львовом авиация Новости Львова Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сегодня , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 507
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сегодня , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 284
      Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      сегодня , 11:45 Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      Євгенія Мазур 133
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 428
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 506
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук